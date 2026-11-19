El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, y la portavoz adjunta, Lorena Chacón. - PP SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Martín Torres, ha defendido que los presupuestos presentados por el PSOE en la administración provincial "no tienen credibilidad: 750 millones sobre el papel y ninguna voluntad de gestionarlos" tras el voto de su partido en contra de las cuentas.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el voto negativo responde a "tres problemas de fondo del gobierno socialista: la falta de capacidad de ejecución, la falta de planificación y la falta de voluntad de diálogo con el PP".

En este sentido, Torres ha defendido que los municipios necesitan "una Diputación fuerte, con capacidad inversora, que ayude a los ayuntamientos", un objetivo que, a su juicio, no se cumple con unas cuentas "que llegan cerradas, de espaldas a la principal fuerza de la oposición y sin voluntad real de ejecutarlas". "Un presupuesto no es una carta a los Reyes Magos que se recicla cada año, es un compromiso de ejecución y el PSOE es un maestro de los anuncios, pero suspende año tras año en gestión", ha afirmado.

Asimismo, la portavoz adjunta del Grupo Popular en la Diputación de Sevilla, Lorena Chacón, ha señalado que la propia trayectoria de la Diputación "desmiente las cifras presupuestadas". "En 2024 se cerró con 488 millones de euros de remanente sin gastar y con un incumplimiento de la regla de gasto de 145 millones, y en 2025 volvieron a quedar decenas de millones sin ejecutar".

En esta línea, ha apuntado que en 2026, a mitad de ejercicio "solo se había ejecutado el 29,5% de los 801 millones de crédito definitivo (564,7 millones sin gastar)". "La ejecución de las inversiones reales se quedaba en el 12,79% y la de las transferencias de capital a los ayuntamientos, en un 8,66%", ha añadido.

"Si no son capaces de transferir ni uno de cada diez euros a nuestros pueblos, ¿qué garantía tienen los alcaldes de que el presupuesto de 2027 se va a ejecutar?", se ha preguntado.

FALTA DE EJECUCIÓN EN ANTERIORES CUENTAS

Al hilo, el Consejo Económico y Social ha advertido en su dictamen de que la existencia de crédito presupuestario "por sí sola no garantiza que las actuaciones lleguen a la ciudadanía", ante lo que Torres ha sostenido la autonomía municipal: "Los municipios no necesitan más tutelajes, sino fondos con libertad para gestionarlos según las necesidades de cada municipio".

A su juicio, los ayuntamientos, y especialmente los más pequeños, "que son los que más sufren la despoblación y la falta de recursos", necesitan transferencias directas, incondicionadas y ágiles, y no planes dirigidos desde la Diputación con condiciones imposibles de cumplir.

A esa falta de gestión, Torres ha adicionado la ausencia de diálogo, ya que el PP lleva tres años presentando enmiendas que el PSOE "rechaza de forma sistemática, por lo que este año ha decidido no registrarlas". "No es dejación de funciones, es respeto a esta institución: no vamos a participar más en un paripé de enmiendas en el que nuestras propuestas se tumban para después copiarlas", ha justificado.

Y los hechos, ha indicado Lorena Chacón, "nos dan la razón". En concreto, lo que el PSOE rechazó "o ni siquiera quiso votar en ejercicios anteriores figura ahora en el Presupuesto de 2027 con dotación propia": 4,25 millones para el censo de instalaciones con amianto, un nuevo fondo de 20 millones para anticipos a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes en el Servicio de Ayuda a Domicilio, un programa de revisión excepcional de precios en obras, una partida específica para colonias felinas y la ampliación del Plan Provincial de Obras y Servicios hasta los 40 millones, "en la línea que defendió el PP cuando el PSOE impuso una transaccional de solo 5 millones".

"Nos alegramos cada vez que rectifican, pero hacer perder meses vitales a los alcaldes solo porque la propuesta es del Partido Popular es una irresponsabilidad", ha mantenido.

SIN ENMIENDAS PRESENTADAS POR EL PP

Por su parte, Torres ha insistido en que "para el PSOE no importa el contenido de las propuestas, sino quién las firma. No hay voluntad política ni para gastar el dinero que presupuestan ni para sentarse a dialogar con el principal grupo de la oposición".

Por otro lado, Torres ha defendido las prioridades del PP para la provincia, articuladas en cuatro grandes ejes: Seguridad y salubridad, con el refuerzo del Sistema Provincial de Bomberos y la lucha contra el virus del Nilo; lucha contra la despoblación, con medidas en vivienda, infraestructuras y activación del empleo en los municipios; agua y residuos; e infraestructuras como cohesión territorial e impulso económico, tanto para los municipios pequeños como para los grandes, de modo que todos puedan seguir creciendo.

Para finalizar, Torres ha destacado que "hoy no votamos en contra de Sevilla. Votamos en contra de una forma de gobernar que no es la que merece ni la que queremos para la provincia".

En contexto, la Diputación ha aprobado inicialmente el Presupuesto General de la Corporación, sus organismos autónomos y sociedades para el ejercicio de 2027, que alcanza un montante de 750,42 millones de euros, un 14,3% más que en 2026, y lo ha hecho en el Pleno extraordinario de este jueves con los votos favorables de PSOE y Con Andalucía y el rechazo de PP y Vox.

Se trata del cuarto presupuesto del mandato y el último de este ciclo, con el que se da continuidad a las líneas de actuación iniciadas en 2023 en materia de vivienda, cohesión social y territorial. "Más allá de las cifras, lo importante es lo que representa: más infraestructuras, más servicios públicos y más apoyos a los consistorios", tal como ha destacado la diputada de Hacienda, Inmaculada Márquez.