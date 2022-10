El PP sevillano reclama al PSOE que "pida disculpas" por el presunto fraude de dos millones del SAE en una mancomunidad

SEVILLA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general del PP de Sevilla y portavoz provincial, Lourdes Fuster, ha exigido este jueves al PSOE, más al detalle a Juan Espadas como máximo responsable en Andalucía, que asuma sus responsabilidades y que "pida disculpas públicas", ante la confirmación por parte de la Audiencia de Sevilla del procesamiento por presunto fraude de casi dos millones de euros entregados en 2011 por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir para la formación de desempleados.

Así lo ha expresado la coordinadora general, tras conocer la confirmación por la Audiencia de Sevilla, del auto emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lebrija.

"Es bochornoso que, como apuntan las resoluciones judiciales, dichos fondos habrían llegado a la entidad sin controlar que dichas cantidades quedaran vinculadas a la efectiva ejecución de la actividad subvencionada, con lo que el programa a subvencionar no se puso en marcha y no se desarrollaron las actividades previstas".

"DE NUEVO DESVIANDO EL DINERO"

"De nuevo, desviando el dinero que debería haber ido a formar a los desempleados, nos encontramos ante un escándalo de corrupción protagonizado por el PSOE en Sevilla", ha subrayado Lourdes Fuster.

La también portavoz provincial ha defendido el papel del PP a la hora de denunciar este caso, asegurando que lo destapó dicho partido, trabajando por esclarecer la gestión socialista en la desaparecida Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, extinguida tras sumar un pasivo de 52,2 millones de euros.

"Una vez más, la justicia nos da la razón, corroborando los abusos cometidos por el PSOE, en este caso, al frente de la mancomunidad", ha aseverado. "No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante estos casos de corrupción socialista", ha agregado, reclamando que Espadas inste a los encausados, aún no juzgados, a "devolver" el dinero presuntamente desviado.

En esta línea, Lourdes Fuster ha reiterado que el PP de Sevilla pide que desde el PSOE asuman todas las responsabilidades de cada uno de los responsables que se lucraron con el dinero de los sevillanos, que restituyan el dinero, así como la disculpa pública del presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

EL PAPEL DE ANTONIO MAESTRE

En este sentido, considera "inadmisible" que se mantuviese en su puesto de asesor de la Diputación de Sevilla al entonces responsable de la mancomunidad, el exalcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre, investigado en esta y otras causas con relación a la gestión de la Mancomunidad.

"No podemos consentir que Sevilla sea noticia, una vez mas, por la corrupción socialista, ni que la Diputación de Sevilla, institución clave para el impulso de nuestros municipios, se vea salpicada. Desde el Partido Popular que Sevilla vamos a trabajar, como hasta ahora, para que Andalucía y Sevilla no vuelvan a ser noticia por la corrupción del PSOE y no se haga un uso indebido del dinero de los ciudadanos en, este caso, de los más sensibles, las personas desempleadas", ha zanjado.