El PP sevillano reprocha al PSOE su rechazo a su moción en el Senado sobre obras de agua y acusa a Espadas de "traición"

SEVILLA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha lamentado este jueves que el Grupo socialista del Senado votase en contra de una moción del PP que reclamaba al Gobierno central del PSOE y Unidas Podemos la "ejecución y financiación de las infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado pendientes en Andalucía", merced a los compromisos adoptados al respecto en diciembre de 2018, considerando que el senador y candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, incurre en una "nueva traición" a Andalucía al oponerse a esta moción en la que los socialistas defendían su trabajo de "actualización" de tales obras.

"Junto al resto de senadores socialistas, Espadas Cejas ha votado en contra de la moción presentada en el Senado por el Partido Popular para reclamar la ejecución y financiación, por parte del Gobierno de España, de las infraestructuras hidráulicas de interés general del Estado que están pendientes en las provincias andaluzas", ha lamentado la presidenta sevillana, después de que los socialistas justificasen su voto contrario en la negativa del PP a admitir una enmienda del PSOE con un texto "alternativo" para la moción.

Según Pérez, "el candidato socialista demuestra una vez más su traición a Andalucía para ponerse del lado de Pedro Sánchez", avisando de los "agricultores que esperan estas obras desde hace años para paliar el problema derivado de la sequía", mientras los socialistas avisaban en el Senado de que "la mayor parte de las obras" reclamadas por el PP constituyen "el catálogo de obras del Plan Hidrológico Nacional de 2001", que el Gobierno central está "trabajando en revisar y actualizar".

EL "DÉFICIT ESTRUCTURAL"

Espadas, según Virginia Pérez, "prefiere el déficit estructural que dejó la gestión del PSOE al avance que propone el Gobierno del cambio de Juanma Moreno", toda vez que los socialistas reprochaban al PP que son obras que los propios populares no tramitaron durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy. Los populares, de su lado, no accedían a la enmienda del PSOE, al implicar instar al Gobierno a "seguir trabajando" cuando "no ha movido ni un dedo" en la materia.

Virginia Pérez ha defendido además las actuaciones del actual Gobierno andaluz, conformado por el PP y Cs, exponiendo que "la desidia de los gobiernos socialistas anteriores que no estaban invirtiendo el dinero recaudado del canon del agua y la discriminación a los que nos somete el gobierno de Pedro Sánchez provocaron que Sevilla se convirtiese en una provincia de segunda hasta la llegada de Juanma Moreno a la Junta".

Según ha esgrimido, el Ejecutivo andaluz ha movilizado una inversión de "1.500 millones de euros en políticas de depuración, abastecimiento, actuaciones o modernización", entre otras acciones. "Se han puesto en marcha las 300 actuaciones de depuración declaradas de interés de la comunidad en 2010, a pesar de que en 172 de ellas el PSOE no había hecho ningún tipo de actuación", ha asegurado.

EL PAPEL DE LA JUNTA

Frente a la "nula" gestión socialista, "el Gobierno de Juanma Moreno sí apuesta por Sevilla". "Andalucía avanza con Juanma Moreno, Sevilla avanza con Juanma Moreno", ha destacado la presidenta popular recordando que desde enero de 2019 a abril de 2022 las actuaciones en materia hidráulica se han casi "triplicado" al pasar de 27 a 68.

Con un montante de 149.173.034,89 euros, desde 2020 hasta la actualidad destacan actuaciones como la adecuación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) El Copero, el impulso de las fases 3 y 4 en el abastecimiento a la Sierra Sur y el colector de Tablada y la Cuenca Norte Sevilla así como el EDAR Villaverde del Río, El Saucejo, La Roda de Andalucía, Cañada del Rosal y La Luisiana.

"Ya en 2022, el Gobierno del cambio ha liderado la inversión en infraestructuras hídricas y de mejora de abastecimiento, además de continuar con las obras del 2021 e inversiones en economía circular, gestión de residuos y puntos limpios. A todo ello se suman líneas de incentivo para el sector productor agrícola y ganadero en la provincia. En el caso de Sevilla, se han autorizado 2.654 con 88 millones concedidos", según la dirigente popular.