El PP valora la "apuesta" de la Junta por la vertebración de Sevilla con las obras del Metro "que avanzan a buen ritmo"

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado la "apuesta" por la vertebración de Sevilla del Gobierno del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, una cuestión que "tiene su mayor ejemplo en el buen ritmo" de las obras de ampliación de la red de metro de Sevilla.

Así, el presidente popular ha subrayado en una nota el "compromiso real" del presidente del Ejecutivo andaluz con los sevillanos, quien "está cumpliendo hitos de gran importancia para la movilidad, desde el compromiso y la responsabilidad". De esta manera, Sánchez ha aplaudido "la velocidad de crucero en la ejecución de las obras de la Línea 3 Norte de Metro, así como el cumplimiento de los plazos para su construcción".

En este sentido, ha recordado que, este lunes, se han iniciado los trabajos para la construcción del viaducto sobre la ronda Supernorte (SE-20) en el marco de las obras del tramo norte de la línea tres de metro. Unas obras que se centran inicialmente en el saneo del terreno y la eliminación de la rotonda existente en la SE-20, a la altura de la avenida Ingeniería, que se modificará convirtiéndose en una vía de cuatro carriles, dos por sentido.

Dicho viaducto tendrá una longitud de 137 metros, dividida en seis vanos y un ancho de 11,5 metros, con el que se salvará el tráfico de la SE-20 y el actual cauce del arroyo Tamarguillo. De esta manera, se conectarán los futuros talleres y cocheras del metro y el ramal técnico con el trazado comercial del tramo norte de la línea tres de metro.

El comienzo de estas obras se suma a la excavación iniciada, recientemente, de los primeros metros de túnel de este tramo norte en la rampa de acceso desde Pino Montano, una vez que se han colocado los muros pantallas en los laterales y la losa de cubierta.

"Un compromiso real de Moreno con los sevillanos", ha destacado el presidente del PP de Sevilla, toda vez que ha valorado que el Gobierno de Moreno "sigue avanzando desde su llegada a la Junta para que la red completa de metro sea una realidad".

Un hecho "palpable y a vista de todos" que, según ha señalado Sánchez, contrasta sobre manera con "el ritmo vergonzoso de las obras de la SE-40 de competencia estatal y cuya responsabilidad directa recae en el PSOE de Pedro Sánchez, así como el incumplimiento constante del gobierno sanchista con los plazos del Puente del Centenario".

"El más conocido actualmente como puente de las mordidas, acumula un sobrecoste de 42,4 millones de euros y un retraso en las obras de casi dos años", ha criticado, subrayado que "actualmente, con sólo el 68% ejecutado, se han certificado 82 millones de euros, lo que supone la totalidad del presupuesto inicial para el proyecto completo".

En este contexto, ha asegurado que "la activación de las obras sólo tenía como objetivo supuestamente beneficiar al exsecretario general del PSOE-A Juan Espadas en la campaña electoral y llenar presuntamente los bolsillos de socialistas corruptos".

Es por ello que, el presidente popular, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que abandone "la crispación, los intereses partidistas y personales que son la piedra angular de su manera de gobernar y empiece a mirar y velar por los intereses de los sevillanos y del conjunto de los españoles".