El precio del alquiler y número de plazas en residencias condicionan la llegada de universitarios a Sevilla, según CADUS

Archivo - Foto de archivo del Símbolo de la Fama, de la Universidad de Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus), Javier España, ha señalado que la universidad se ha convertido en "un privilegio de aquellos que viven en la ciudad o pueden permitirse un alojamiento en otras ciudades donde no residen". En esta línea, el representante ha atribuido esta situación a elementos como la "especulación turística" o el "turismo masivo" y ha manifestado "la ausencia de una ley que ampare al estudiante".

En declaraciones a Europa Press, en cuanto a los convenios de la US, España ha explicado que el problema no radica en la cobertura de las necesidades sino en el "déficit de plazas" y los "altos precios" de las habitaciones. Por otro lado, ha subrayado que las viviendas que alojan a estudiantes deben ser "suficientemente amplias" con el objetivo de abarcar el "mobiliario necesario" para los mismos. "Hay casos en los que convierten el salón en otra habitación y así alquilar una habitación más", ha incidido.

Además, el delegado ha expuesto que uno de los objetivos desde las elecciones de rector era construir más residencias y alojamientos para estudiantes. "Creemos que se debe trabajar en esa línea para aumentar la oferta de plazas y mantener en medida de lo posible los precios más asequibles", ha reiterado.

El portavoz ha anunciado que se percibe un "ligero incremento" en el número de solicitudes y personas que se desplazan hasta la capital andaluza para cursar sus estudios. Y ha concluido que medidas como la Bolsa de Alojamiento y Vivienda de la US "carecen de uso por falta de conocimiento".

Ante esto, según los datos recogidos por la Universidad de Sevilla, consultados por Europa Press, se han impulsado diversas medidas para abordar la situación como la cooperación público-privada entre instituciones académicas y entidades de alojamiento universitario, progamas de convivencia y becas, entre otras.

En este sentido, la Universidad de Sevilla ha contado con varios convenios en "condiciones preferentes" para el alumnado mientras que mantiene la Bolsa de Alojamiento y Vivienda a la que se puede acceder para consultar datos, información y asesoramiento sobre habitaciones o apartamentos disponibles.

Asimismo, la Junta de Andalucía dispone del 'Programa Residentes Universitarios Inturjoven' para estudiantes, personas en formación, jóvenes trabajadores de 16 a 30 años y profesorado en activo que necesiten alojamiento durante todo o parte del curso académico, adaptado a las necesidades de los mismos.

Igualmente, la colaboración de la US con el Gobierno Autonómico ha dado lugar al programa de convivencia con personas mayores, con diversidad funcional y familias monoparentales. De esta forma, el estudiante obtiene alojamiento gratuito en el domicilio de estas personas a cambio de compañía y ayuda en tareas de la casa.