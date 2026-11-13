El preestreno de la ópera La bohème para jóvenes en Sevilla agota sus más de 1.800 entradas en menos de diez horas

Archivo - La bohème. Archivo. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El preestreno de la ópera La bohème de Giacomo Puccini, función destinada a jóvenes menores de 30 años, agotó en la jornada de este jueves las 1.800 entradas que estuvieron disponibles para su venta en tan solo 10 horas.

Según ha informado el Teatro de la Maestranza en un comunicado, esta "respuesta espectacular" demuestra "que la ópera sigue despertando el interés de los jóvenes y que la cultura tiene un espacio protagonista entre su público".

"Una magnífica noticia que invita al optimismo y anima a seguir acercando la lírica a nuevos espectadores", ha apostillado la organización.

La Bohème, una de las óperas más emocionantes y universales de Puccini, regresa al Maestranza en una producción de la English National Opera y la Cincinnati Opera, con dirección musical de Carlo Montanaro y la emblemática puesta en escena de Jonathan Miller.

Las funciones abiertas al público general tendrán lugar los días 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 12 de diciembre de 2026 con un doble reparto.