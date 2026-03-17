Presentado un nuevo grupo antidisturbios "de élite" con 36 agentes para dar apoyo a la Policía Local de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al nuevo grupo de apoyo de la Policía Local (GAR) - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla cuenta desde este martes con un nuevo grupo de apoyo. Este, denominado como Grupo de Apoyo y Reacción de la Policía Local (GAR), ha sido presentado durante la presente jornada en la Calle Calatrava, en el Casco Histórico, donde tendrá su sede. Contará con 36 agentes, entre los que se encuentran 30 policías, cuatro oficiales, un subinspector y un Intendente Principal. En concreto, se trata de una Unidad de Intervención, comúnmente conocida como antidisturbios, que busca llevar a cabo un servicio "versátil y especializado" y responder a una "demanda histórica" de la Policía Local de Sevilla.

"Este Grupo de Apoyo y Reacción, que es una reivindicación de la Policía Local de Sevilla a lo largo de muchos años, es hoy una realidad (...) Está llamada a ser una de las unidades más importantes de la Policía Local de Sevilla", ha enmarcado el alcalde, José Luis Sanz, durante la presentación, tal y como consta en un audio remitido a medios por el Consistorio. Asimismo, ha concretado que supondrá un "apoyo inestimable" para el resto de la plantilla.

Los integrantes han atravesado un "proceso selectivo y una formación muy rigurosa" que ha constado de tres fases: la convocatoria de los miembros de la Policía Local para anunciar la puesta en marcha de este nuevo equipo, una segunda fase de selección "muy exigente" y una fase de formación, que ha contado con docentes, además, de la Policía Nacional, Guardia Civil o del Ministerio Público. Así, se ha perseguido lograr "un equipo de élite y que contará además con una dotación, uniformes, vehículos" específicos, así como una sede propia.

Según ha detallado el Intendente Principal del referido grupo en un vídeo de presentación, Manuel Corregidor, el objetivo de esta nueva formación es cambiar "mucho la dinámica operativa" de los barrios de la ciudad y "dar respuesta a servicios que deben ser llevados a cabo" por un equipo con "formación especial".

La Unidad de Intervención contará con una dotación diferente a la del resto de la plantilla, por ejemplo, a través del uso de escudos o casos para "garantizar la seguridad de los agentes durante las intervenciones", así como vehículos con un modelo todoterreno "completamente equipado para permitir el acceso en cualquier tipo de situación".