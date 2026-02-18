Presentado un nuevo libro de la Colección Azulejo que edita el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Sevilla

El delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, en la presentación de un nuevo libro de la Colección Azulejo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Salón Colón del Ayuntamiento de Sevilla ha acogido este miércoles la presentación del libro núnero 52 de la Colección Azulejo, que edita el Colegio Oficial de Arquitectos Técnicos de Sevilla desde 1973, bajo el título 'Noticia artística de Sevilla", de Félix González de León.

El acto ha contado con la participación del delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa; la presidenta del Colegio y de la Fundación Aparejadores, Helena Ruiz Fernández; y la prologuista Pilar León Castro.

Según ha señalado el Consistorio en una nota, este nuevo ejemplar es "una obra fundamental para comprender el patrimonio histórico-artístico de la ciudad de Sevilla y la sociedad de Sevilla del siglo XIX, ya que permite recuperar la memoria urbana y artística de la ciudad, permitiendo observar edificios, calles y ambientes hoy desaparecidos. González de León utilizó un método propio para describir Sevilla: recorrer sus plazas y calles, comentando cada edificio sin jerarquías, lo que permite reconstruir el paisaje artístico y urbano de su tiempo".

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha querido mostrar su agradecimiento con todas las personas que han hecho posible esta nueva edición, señalando que "esta colección editorial lleva décadas rescatando textos esenciales para comprender nuestra historia urbana y patrimonial, ayudándonos a construir conocimiento, identidad y orgullo de ciudad."

En esta línea, el edil ha añadido que "publicaciones como la que hoy presentamos no solo hablan del pasado, sino que nos enseñan a leer la ciudad actual desde la riqueza de lo heredado y a proyectarla con mayor sensibilidad hacia el futuro."

Asimismo, de la Rosa ha concluido su intervención destacando que "la colaboración con los colegios profesionales es hoy más necesaria que nunca para afrontar los nuevos retos urbanos, agilizar los procedimientos y prestar un mejor servicio a la ciudadanía mediante una alianza público-privada eficaz."