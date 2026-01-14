El presidente de Diputación de Sevilla resalta "la utilidad de la política para solucionar lo que preocupa a la gente"

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, durante su participación en el encuentro informativo 'Sevilla, 107 razones'. - Eduardo Briones - Europa Press

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha defendido "la utilidad de la política" y la necesidad de trabajar para ofrecer soluciones a los problemas que "realmente preocupan y ocupan a la gente" como una de las claves para "combatir la desafección de algunos sectores hacia sus representantes públicos y las instituciones".

Así lo ha señalado durante su participación este miércoles en el Encuentro Informativo 'Sevilla, 107 razones', un espacio de reflexión organizado por el diario La Razón y celebrado en la Fundación Cajasol.

"Una de nuestras principales tareas como responsables públicos es captar las preocupaciones de la gente y en todas las encuestas la vivienda se sitúa como la principal", ha afirmado Fernández.

En esta línea, el presidente de la Diputación ha señalado que el mercado "ha expulsado a una parte muy importante de la población: la gente joven y la gente vulnerable". "Aunque haya vivienda en el mercado, es solo accesible para una determinada capacidad económica", ha explicado.

En este sentido, ha señalado que desde la Diputación se defiende que "una VPO no puede superar los 115.000 euros en venta ni los 350 euros al mes en régimen de alquiler". Asimismo, ha indicado que "ya son 32 los municipios que trabajan en los proyectos para construir 1.500 viviendas". Al respecto, ha asegurado que La Diputación ha aportado a cada ayuntamiento 50.000 euros por inmueble en régimen de venta; y el 50% de la financiación en aquellos casos que el modelo elegido es el alquiler.

Por otro lado, Fernández ha señalado que la segunda gran línea de actuación de la Diputación en materia de vivienda es el proyecto de Cortijo de Cuarto, "basado en la colaboración público-privada".

"Teníamos que haber trabajado en más incorporaciones en los PGOU de suelo público para complementar al sector privado", ha afirmado. "Si construimos un marco común publico-privado y privado-público, podemos encontrar un encaje que permita a la sociedad contar con una oferta amplia, financiada con recursos públicos", ha asegurado.

"LOS ALCALDES SON LA GASOLINA DE LA DEMOCRACIA LOCAL"

El presidente de la Diputación ha defendido el papel de los alcalde. "Los alcaldes son el verdadero valor, la energía y la gasolina de la democracia local. Trabajan para cambiar la vida a la gente de sus pueblos, buscando oportunidades y siempre con una doble perspectiva: la global y la local", ha afirmado.

En esta línea, ha destacado el papel que desempeña la Diputación de Sevilla para la mayoría de los municipios. "Es un factor corrector y un factor palanca, un motor y una de las instituciones más importantes de todas las que operan en el territorio sevillano", ha señalado, recordando que la institución cuenta en 2026 con un presupuesto de 656 millones de euros.

Asimismo, ha reivindicado la necesidad de revisar la financiación local. "El debate de la financiación de las administraciones públicas debe terminar con la revisión de la financiación local, porque los ayuntamientos están cargados de competencias y no tienen la financiación adecuada", ha señalado.

En este sentido, ha reclamado que una mayor participación en la financiación estatal, pero que "también es clave" la Patrica, que según Fernández, "lleva demasiado tiempo congelada".

"Se está incumpliendo la ley, que establece que, a mayores ingresos de la comunidad autónoma, mayor debe ser el reparto entre los municipios para su día a día, con la particularidad de que estos fondos son incondicionados", ha asegurado al respecto.

El presidente de la Diputación ha señalado que los ayuntamientos "necesitan financiar servicios públicos de primera necesidad, como el mantenimiento de centros escolares, políticas de servicios sociales que se quedan cortas y de mantenimiento de la escena urbana donde no acabamos de llegar".

"No pueden depender de la coyuntura económica: cuando la construcción va bien, se reciben muchos recursos que permiten activar medidas momentáneamente, pero si llega una recesión esos ingresos desaparecen. Para tener gastos de estructura, es necesario contar con ingresos de estructura", ha afirmado.

Tras la entrevista con Javier Fernández, el Encuentro Informativo 'Sevilla, 107 razones' ha continuado con una mesa de debate, en la que han participado las alcaldesas de Aznalcázar, Manuela Cabello; Alcalá de Guadaíra, Isabel Jiménez; y el alcalde de Los Palacios y Villafranca, Juan Manuel Valle.