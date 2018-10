El presidente de Migasa y los directores regionales de El Corte Inglés y ONCE, Reyes Magos de Sevilla 2019

Publicado 20/07/2018 13:15:25 CET

SEVILLA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ateneo de Sevilla, Alberto Máximo Pérez Calero, y el director de la Cabalgata, Manuel Sainz Méndez, han anunciado que los Reyes Magos serán encarnados en 2019 en la capital andaluza por el empresario Miguel Gallego; el director regional en Andalucía Occidental y Extremadura del Grupo El Corte Inglés, Ángel Aguado, y el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez Fernández, quienes serán Melchor, Gaspar y Baltasar, respectivamente.

Según detalla el Ateneo en un comunicado, Gallego, distinguido con la Medalla de Andalucía, es un empresario de reconocido prestigio tanto en la Comunidad como en el resto de España, Europa y Centroamérica, centrado especialmente en la gestión de la empresa familiar Grupo Migasa, de la que es presidente.

De su lado, Aguado llegó a Sevilla en 1996 para asumir la dirección regional en 2002 de El Corte Inglés, donde cumple 50 años de actividad, a la par que el centro sevillano celebra 50 años como el primero comercial de esta cadena.

De su lado, el Rey Baltasar será Martínez, afiliado a la ONCE desde 1984, tras quedarse ciego con 17 años. Es licenciado en Filosofía y, entre otros cargos, ha dirigido durante once años la organización en Málaga antes de hacerse cargo de la delegación territorial. Es presidente también de la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos y de la Asociación Cultural de Personas Ciegas y Discapacidad Visual de Andalucía. La ONCE, que tuvo parte de su origen en la Asociación Hispalense de Ciegos, celebra este año su 80 aniversario.

La Estrella de la Ilusión será Laura Ruiz Jiménez, que ha estudiado Ciencias Económicas Empresariales en la Universidad de Sevilla y hace un año que trabaja en Bogaris empresa especializada en la promoción de grandes superficies comerciales, logísticas e industriales.

El pregonero de 2019 será el cantante José Manuel Soto, quien encarnó la figura del Rey Baltasar en el 1991, y la autora del cartel es Isabel Sola, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla.

Asimismo, el Mago de la Fantasía estará encarnado por Francisco Manuel Luna Arteaga, gerente de la constructora Diseños Constructivos para Soluciones Inmobiliarias S.L. y director del Departamento Técnico del Grupo VIVE Soluciones Inmobiliarias. También es director de Desarrollo en Andalucía para la Fundación Sandra Ibarra en Solidaridad Frente al Cáncer.

Además, Adrián Villegas representará al Duque Gran Visir. Este licenciado por la Universidad de Sevilla en Medicina en 2006 se encuentra vinculado con el Ateneo de Sevilla desde 2004 y es actualmente coordinador de la Unidad de Dolor Crónico en el Hospital Nuestra Señora de la Merced de la provincia de Osuna.

El Heraldo será Manuel Alejandro Cardenete, catedrático de Economía, vicerrector de Posgrado y director Loyola Leadership School de la Universidad Loyola Andalucía, mientras que Palas Atenea estará encarnada por Marta Luque Cano, que n el próximo curso estudiará 2º Bachillerato en el Colegio Portaceli y hermana de la Hermandad de la Macarena, del Rocío de Sevilla y de San Esteban.