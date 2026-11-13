Los primeros giraldillos del alumbrado navideño llegan a la Avenida de la Constitución de Sevilla

Los primeros giraldillos del alumbrado navideño de la Avenida de la Constitución - MARIA JOSÉ LÓPEZ - EUROPA PRESS

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Algunos de los primeros giraldillos del total de 32 nuevas figuras que compondrán el alumbrado navideño han sido colocados este viernes, 13 de noviembre, en la Avenida de la Constitución, a dos semanas del encendido oficial de la iluminación.

Estas figuras contarán con 6,5 metros de altura sobre una tarima de madera, con un diseño exclusivo inspirado en la escultura del Giraldillo, en el tramo comprendido entre el Arquillo y la calle Fray Ceferino González, según ha informado el Gobierno local.

La referida avenida contará de nuevo con elementos decorativos en el suelo, como ya se hizo la pasada Navidad, a los que se sumarán 17 nuevos motivos luminosos transversales que recordarán a las vidrieras de la Catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, y 42 nuevos motivos sobre farolas que imitarán estrellas fugaces.

El encendido navideño en Sevilla será el 27 de noviembre, alcanzará este año a 316 calles y contará con 17 nuevos motivos luminosos transversales con un diseño inspirado en las vidrieras de la Catedral, con estrellas y una media luna en alusión a la Virgen María, así como otros 42 motivos que recuerdan a estrellas fugaces y están colocados sobre farolas. El encargado de pulsar el botón de encendido será Leo, el niño con piel de mariposa.