Prisión provisional para el detenido por incendiar la barra de un bar de Los Palacios (Sevilla) que no tenía mayonesa

SEVILLA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Utrera (Sevilla), plaza número 3, en funciones de guardia, ha ordenado este viernes, a solicitud de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido el pasado miércoles por provocar un incendio en una cafetería de Los Palacios y Villafranca. El incidente se produjo después de que el individuo solicitara mayonesa a los camareros del local y estos le informaran de que no disponían de ella. Al detenido se le imputan presuntos delitos de incendio y lesiones leves.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han informado a Europa Press de que la jueza encargada del caso considera que la medida de prisión provisional es "necesaria" para evitar "el riesgo de fuga", atendiendo a la naturaleza de los hechos y a la gravedad de las penas que podrían imponerse al investigado.

Asimismo, la magistrada aprecia un "alto riesgo de reiteración delictiva" y señala que la actuación del detenido ha generado una "gran alarma social". En el auto judicial, califica la medida cautelar de prisión provisional como "proporcional, adecuada e idónea a los fines propuestos". El investigado ha prestado declaración durante su comparecencia en sede judicial.

El propietario del bar 'Las Postas', José Antonio Caballero, ubicado en la Avenida de Cádiz y afectado por el incidente, ha declarado a esta agencia que lo sucedido fue "una sorpresa", ya que en un primer momento el hombre reaccionó con "normalidad" ante la ausencia de ambas salsas. Caballero ha calificado el episodio como "muy desagradable" y asegura que aún no comprende qué pudo motivar una reacción de tal magnitud.

El incidente tuvo lugar sobre las 19,14 horas, cuando el cliente llegó al bar y "pidió dos montaditos y dos cervezas. Después pidió mayonesa y el camarero le dijo que no, porque no tenemos. Somos un bar que nos dedicamos principalmente a los desayunos, por la tarde tenemos copas, cafés y algún montadito por si alguien tiene hambre, poco más", ha detallado.

Según el propietario, ante la negativa, el autor del episodio contestó que "no había problema", aunque después volvió a insistir a otra de las camareras que atendía en la terraza del establecimiento. Posteriormente y con "normalidad", se dirigió a una gasolinera que se encuentra a unos "20 o 25 metros" de la cafetería. "Allí pidió una botella de agua, la vació y la llenó de gasolina", ha explicado Caballero.

Es entonces cuando se dirigió al bar, preguntando de nuevo por acompañamiento para su montadito. Cuando el camarero reiteró la falta de "mayonesa o kétchup", el hombre vertió la gasolina sobre la barra, tal y como puede observarse en los vídeos grabados por las cámaras de seguridad y difundidos por el propietario, y dio lugar a una explosión que, por suerte, no ha provocado heridos.

"Imagínate el fuego que se formó. Había niños delante, personas pasando la tarde. Fue tremendo", ha indicado el propietario, quien ha continuado que una de las empleadas corrió tras el individuo avisando del incidente que había provocado. "Por suerte, dos chicos la escucharon y lo detuvieron hasta que llegó la policía".

ENTRE SIETE MIL Y DIEZ MIL EUROS EN DAÑOS MATERIALES

Los daños materiales, según ha comentado Caballero, están estimados entre siete mil y diez mil euros, aunque, para el dueño "el dinero es lo de menos". "Eso ya da igual, se repone. Pero lo importante es que no ha habido heridos. Imagínate si llega a afectar a alguien", ha lamentado.

Gracias a la intervención y al trabajo de profesionales en el establecimiento hasta las 5,30 horas, "porque había que abrir a las 7,00 horas", 'Las Postas' ha retomado con "normalidad" su actividad durante la mañana y mediodía de este jueves y ha podido restaurar los daños causados, así como la maquinaria afectada. "La gente ha venido tan normal, se han ofrecido a ayudarnos. Tenemos una clientela muy fiel", ha dicho Caballero.

Por su parte, el autor del incidente sí sufrió daños, ya que durante el vertido de gasolina una de sus manos resultó quemada, según informó la Guardia Civil de Sevilla a esta agencia. Tras su detención, ocurrida después de los hechos, fue trasladado a un centro de salud para recibir atención médica.