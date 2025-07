Un profesor de la US (Sevilla) logra una subvención de 150.000 euros para su proyecto de optimización de plantas solares

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El investigador y profesor Eduardo Fernández Camacho, catedrático del departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla (US), ha recibido una de las 'Proof of Concept Grants' otorgadas por el European Research Council (ERC). Con un valor de 150.000 euros, esta financiación va destinada al proyecto 'Cooperative Optimal Control of Solar Plants', que continúa una "amplia línea" de investigación del profesor en esta materia.

Según ha trasladado la US mediante un comunicado, el objetivo principal del estudio es demostrar que los algoritmos de Control Predictivo por Modelos Cooperativos con Múltiples Escenarios (MSC-MPC), desarrollados en el marco del proyecto 'Ocontsolar', por el que Fernández Camacho ya recibió una 'Advanced Grant' del ERC, pueden aplicarse de forma eficaz para optimizar la producción de plantas solares comerciales.

De este modo, la idea principal es coordinar los distintos subsistemas de una planta para optimizar la producción con un horizonte de varios días teniendo en cuenta las incertidumbres sobre las condiciones ambientales y de mercado.

El proyecto se enmarca dentro de la línea de financiación concedida por el European Research Council a Fernández Camacho, reconocido por sus investigaciones en control automático, sistemas dinámicos y robótica, con un enfoque en la modelización y control de sistemas complejos. Durante su carrera, ha participado en el diseño de algoritmos para la optimización y la mejora del rendimiento de sistemas automáticos en distintos campos, como la industria y la robótica, y actualmente trabaja para el centro tecnológico Aicia, además de ser Investigador Honorario del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Universidad de Sevilla.

El objetivo de estas subvenciones es impulsar el paso de los resultados de las investigaciones a su aplicación comercial o social. Así, Fernández Camacho es uno de los 20 investigadores españoles que han recibido esta financiación, lo que convierte a España en el segundo país por número de investigadores e instituciones beneficiarias de estas ayudas que el ERC ha repartido en esta convocatoria por 21 países de toda Europa.

LA "FRUCTÍFERA Y DILATADA" TRAYECTORIA DE FERNÁNDEZ CAMACHO

El profesor es doctor ingeniero industrial y catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, en cuya Escuela Técnica Superior de Ingeniería ha desarrollado su extensa trayectoria como docente e investigador. Es pionero de la metodología denominada 'control predictivo', y ha escrito varios libros, entre ellos 'Model Predictive Control', e innumerables artículos en revistas.

Fernández Camacho fue, además, presidente de la Asociación de Control de la Unión Europea (EUCA) y presidió el Comité de Asuntos Internacionales de la Sociedad de Sistemas de Control (CSS) del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE). Asimismo, fue miembro de la Junta del CSS del IEEE y del Consejo de la Federación Internacional de Control Automático (IFAC). Es miembro honorario de las sociedades IFAC e IEEE.

En 2018, Camacho recibió una de las subvenciones Advanced Grant del Consejo Europeo de Investigación (ERC) para trabajar en el control óptimo de sistemas termosolares. Ha dirigido 37 tesis doctorales y ha sido investigador principal de múltiples proyectos con financiación autonómica, nacional y europea. También ha realizado numerosos proyectos de transferencia para empresas, principalmente en el campo de la energía solar y los procesos industriales.

Entre los premios recibidos, destaca el Premio Nacional de Automática, que otorga el Comité Español de Automática (CEA); el Premio Fama de la Universidad de Sevilla y el Premio Javier Benjumea Puigcerver de la Fundación Focus.