El programa 'Ciudadanía y convivencia en las aulas' suma el apoyo de los centros educativos de La Rinconada (Sevilla)

LA RINCONADA (SEVILLA), 18 (EUROPA PRESS)

La 15ª edición del programa 'Ciudadanía y fomento de la convivencia en las aulas' ha recibido el respaldo de los centros educativos de La Rinconada (Sevilla), que han firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento para su implementación durante el curso 2025/2026, en un acto celebrado en el Centro Multifuncional Hacienda Santa Cruz.

Según una nota emitida por el Consistorio, el acuerdo implica a colegios e institutos de la localidad, que seleccionarán las actividades que consideren más adecuadas entre las 22 acciones propias del programa y 9 adicionales desarrolladas junto a otras áreas municipales. Esta edición pone especial énfasis en salud mental, autoestima y competencias digitales.

El alcalde, Javier Fernández, presidió la firma acompañado por responsables de Juventud, Igualdad, Infraestructuras Públicas, Deportes y Participación Ciudadana. Fernández agradeció la implicación de la comunidad educativa y recordó al recientemente fallecido exconcejal de Educación Antonio Marín, de quien destacó la "huella incalculable" que dejó en el municipio.

La delegada de Juventud e Infancia, Mercedes Bueno, subrayó que el objetivo del programa es dotar a la juventud de herramientas para afrontar su día a día, trabajando ámbitos como gestión emocional, salud mental, seguridad digital, acoso escolar, igualdad y adicciones, además de la convivencia y la educación afectivo-sexual.

El plan, consolidado dentro del Plan Anual de Juventud, desarrolla actuaciones en centros de Primaria, Secundaria y Bachillerato. Entre las propuestas figuran sesiones de intervención psicológica, campañas informativas, talleres de autoestima, jornadas de educación sexual, actividades de prevención del bullying, mediación, resolución de conflictos y acciones contra las adicciones.

En el ámbito digital, se incluyen talleres de uso responsable de redes, competencias digitales básicas y una campaña de salud digital con exposición itinerante.

Otras áreas municipales también participarán con iniciativas como talleres de comida saludable, revisiones oculares y bucales, estudios biomecánicos o campañas de seguridad vial centradas en el uso del patinete. Además, en noviembre se celebrarán los plenos infantiles con motivo del Día Mundial de la Infancia.