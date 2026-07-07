El promotor inmobiliario Luis Vera, el fundador de Catering Miguel Ángel, y 'El turronero', Reyes Magos de Sevilla

Archivo - Varias carrozas durante la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla en foto de archivo- Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ateneo de Sevilla, Emilio Boja, y el director de la Cabalgata de los Reyes Magos, Manuel Sáinz, han anunciado este martes, 7 de julio, quiénes formarán parte del cortejo real, entre ellos, sus Majestades de Oriente, que estarán representados por José Luis Vera Carrillo, promotor inmobiliario y fundador de Grupo GS, como Rey Melchor; Miguel Ángel Jurado Cejas, empresario hostelero y fundador de Catering Miguel Ángel, como Rey Gaspar; y José Luis López Fernández 'El turronero', empresario y presidente de la Fundación López Mariscal, como Rey Baltasar.

El cortejo real estará integrado también por Laura Pulido Sáez, consultora en empresas multinacionales y fundadora de Slikstudio, como Estrella de la Ilusión; Paqui Villa Crespillo, secretaria de Presidencia del Ateneo, que representará a Palas Atenea; Pedro Infante Peralta, CEO de Coanda, como Gran Visir; Antonio Castro, empresario hostelero de Casa Román, quien dará vida al Mago de la Fantasía y Celestino Vidal Saavedra, empresario hostelero y copropietario de Iscariote y Restaurantes Barrabar's, que encarnará al Heraldo Real, según detalla el Ateneo en una nota de prensa.

Asimismo, el encargado de anunciar gráficamente la Cabalgata de Reyes Magos 2027 será el diseñador y pintor José Manuel Peña Jiménez, mientras que el Pregón de la Cabalgata será pronunciado por Lutgardo García Díaz, doctor en medicina y especializado en Ginecología y Obstetricia, que dio el Pregón de la Semana Santa en 2015. Jesús Corral Zambruno, como en años anteriores se encargará de dar forma a las diferentes carrozas que compondrán el cortejo.

Entre las novedades de esta edición destacan las carrozas de El Nacimiento, inspirada en la Hermandad de San Esteban, con motivo del centenario de su fundación; Setas de Sevilla, conmemorando su 15º aniversario; la Asociación de Antiguos Alumnos de Don Bosco Sevilla-Trinidad, que celebra su 125º aniversario; Epyme (Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla), con motivo de sus 50 años de trayectoria; Mantecados La Muralla, en el 75º aniversario de su fundación; Autocares Casal, que conmemora el centenario de su nacimiento y la Agencia Espacial Española.

José Luis Vera es presidente y fundador de Grupo GS, compañía con más de 25 años de trayectoria especializada en el desarrollo de proyectos residenciales exclusivos, con presencia tanto a nivel nacional como internacional. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas y con un Máster en Dirección Financiera, ha desarrollado un modelo empresarial sólido, sustentado en la visión estratégica, el rigor financiero y la excelencia.

Paralelamente, de manera puntual, compagina su actividad principal como presidente de Grupo GS con la docencia como profesor en el Máster en Finanzas y Banca de la Universidad Pablo de Olavide, donde comparte su experiencia y participa activamente en la formación de nuevas generaciones de profesionales.

Por su parte, Miguel Ángel Jurado acumula más de 40 años de trayectoria profesional dedicado a la restauración y la organización de eventos. Formado en la Escuela de Hostelería en Sevilla, en 1995 fundó junto a su esposa y socia Constanza García, Catering Miguel Ángel, consolidándose como un referente en Andalucía, Extremadura y Portugal, organizando miles de celebraciones y eventos para los que ha formado a numerosos profesionales del sector. Ha tenido el honor de servir en numerosas ocasiones a la Casa Real.

En este camino ha sido distinguido con importantes reconocimientos, entre ellos, el Premio al Emprendedor (2014) por Andalucía Económica y, recientemente, el Reconocimiento a la Mejor Trayectoria Empresarial de la provincia de Sevilla, otorgado por la Federación de Hostelería de Andalucía (2026). Hermano de la Paz desde hace 50 años y colaborador con la Fundación Autismo Sevilla, lleva 15 años acompañando a la Cabalgata de Sevilla, como beduino a caballo, los últimos junto a sus hijos.

Por último, José Luis López Fernández, conocido como 'El turronero', empresario de Ubrique (Cádiz), se revistará de Rey Baltasar. Procedente de una familia humilde de feriantes dedicada a la venta de turrones, en el que comenzó a desarrollar su espíritu emprendedor desde muy joven. Su trayectoria profesional comienza a los 17 años como asistente en carretera en PROA, posteriormente inicia una carrera en el sector de seguros con Caser y años más tarde empieza a llevar a cabo operaciones inmobiliarias.

Actualmente lidera más de un centenar de proyectos empresariales. En 2015 creó la Fundación López Mariscal, orientada a promover la igualdad de oportunidades y apoyar a colectivos vulnerables. Los valores que definen tanto su trayectoria personal como la de la fundación son la constancia, humildad, coraje y solidaridad, reflejando su propósito de devolver a la sociedad parte del éxito alcanzado, añade la nota de prensa de la docta casa.

ESTRELLA DE LA ILUSIÓN, GRAN VISIR Y MAGO DE LA FANTASÍA

Laura Pulido Sáez, graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, encarnará la Estrella de la Ilusión. Inició su trayectoria profesional en Madrid, trabajando durante un periodo de cinco años para empresas multinacionales en el sector de la consultoría, como EY y Deloitte. Suma su dedicación actual como project manager en BEON Worldwide a su propia firma de moda en el segmento del diseño de bolsos, llamada Slikstudio.

Laura está muy vinculada de manera muy estrecha a la Cabalgata, en la que participó de manera muy especial en 2008 cuando su padre, Antonio Pulido Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol, encarnó al rey Baltasar.

Paqui Villa, secretaria de Presidencia del Ateneo de Sevilla desde hace 21 años, inició su trayectoria profesional en la EXPO'92 como auxiliar administrativa, labor que desempeñó en sus inicios en la institución, desarrollando desde entonces una sólida carrera marcada por la dedicación, la responsabilidad y el compromiso con la entidad.

Antonio Castro Somé, natural de Sevilla, será el Mago de la Ilusión. Cursó sus estudios en la Escuela Francesa y en el Instituto de San Isidoro de Sevilla completando posteriormente los estudios de aparejador. En 1985 asumió la dirección del negocio familiar de Casa Román compaginando esta responsabilidad con su actividad en el sector inmobiliario, centrada en la adquisición, rehabilitación y puesta en valor de inmuebles en el centro histórico de Sevilla.

Pedro Infante, Gran Visir, creció en el seno de una familia sevillana emprendedora. Formado en el Colegio Salesianas de San Vicente, completó posteriormente su preparación académica con diferentes másteres y especializaciones en liderazgo, gestión empresarial y dirección comercial. Como representante de la segunda generación al frente de Coanda, empresa fundada por su padre en 1990, ha impulsado su crecimiento y evolución, orientada a la transformación digital.

HERALDO REAL Y CARTELISTA

Celestino Vidal, sevillano de nacimiento y residente desde su infancia en el barrio de Triana, seré el Heraldo Real. Ha trabajado durante más de treinta años en importantes multinacionales como El Corte Inglés, Pikolin y Chivas Regal, desempeñando responsabilidades de ámbito regional.

José Manuel Peña Jiménez, diseñador y pintor de carteles, es Graduado en Artes Aplicadas en Delineación y Diseño. Nacido en 1976 en Mairena del Alcor, es autor de más de un centenar de carteles y obras de distinta índole relacionadas con las fiestas y tradiciones a lo largo de toda la Península. Entre ellas podemos destacar los diseños ganadores del concurso de las portadas de la Feria de Sevilla de 2008 y 2010.

También a él se debe el diseño de las portadas del Corpus Christi de Sevilla de 2016. Pintó el cartel de la Velá de Triana en 2014 y entre sus obras cabe destacar el cartel del Rocío de la Hermandad Matriz de Almonte en 2021 y su Felicitación de Navidad de 2023.