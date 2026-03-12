El proyecto 'Ruralpyme digital' en Sevilla aborda los resultados de la iniciativa transfronteriza con Portugal

Archivo - Sanlúcar la Mayor acoge el encuentro transfronterizo 'Ruralpyme' que impulsa Andalucía, Algarve y Alentejo. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Sevilla, a través de su sociedad instrumental Prodetur, ha participado en la jornada de clausura del proyecto 'Ruralpyme Digital AAA', celebrada este jueves en Dos Hermanas, que bajo el lema 'La digitalización de pymes rurales: un modelo técnico que funciona' ha presentado resultados, aprendizajes y compartido experiencias.

La iniciativa, que agrupa a parte de Andalucía, así como a las regiones portuguesas del Algarve y Alentejo, está cofinanciada por el Programa Interreg España-Portugal (Poctep), y tiene como objeto apoyar a las pymes rurales de la Eurorregión AAA en su transformación digital. La iniciativa ha ido dirigida especialmente a micropymes de municipios de los tres territorios, para transformarlas digitalmente y, con ello, ayudar a la transformación de la economía y de la sociedad hacia un entorno digital, contribuyendo al mantenimiento de la población rural y a la lucha contra la despoblación, señala en una nota de prensa.

En esta línea, a la cita, organizada por la Fundación Andanatura, han asistido entidades promotoras de proyectos europeos y/o de digitalización y/o emprendimiento, asociaciones sectoriales y empresariales, instituciones públicas locales y regionales, consultorías empresariales y de proyectos europeos y de digitalización empresarial.

En palabras del vicepresidente de Prodetur, Rodrigo Rodríguez Hans, la reciente aprobación del proyecto Innopyme, que da continuidad a Ruralpyme Digital, "es el resultado de un trabajo estructurado, planificado y evaluado, que ha demostrado su utilidad real y su impacto tangible en las pymes rurales de la Eurorregión".

"Durante esta primera etapa hemos validado una metodología, consolidado una red de cooperación institucional y puesto en marcha herramientas que hoy están operativas", ha destacado, añadiendo ha quedado comprobado que la digitalización rural es posible cuando existe acompañamiento, planificación y coordinación entre territorios.

En este sentido, Rodríguez Hans ha apelado a esta nueva etapa, más centrada en desarrollar el 'marketplace' como herramienta de digitalización, y ha subrayado que "se consolidará los aprendizajes adquiridos, ampliaremos el alcance territorial y reforzaremos tanto el acompañamiento empresarial como la cooperación institucional, fortaleciendo una estructura que ya ha demostrado su eficacia", ha concluido.

LOS RESULTADOS DEL PROYECTO 'SUPERAN LAS EXPECTATIVAS'

La digitalización de las pymes rurales sigue siendo un desafío para las políticas públicas de desarrollo territorial, agravado por factores como la dispersión geográfica, la limitada capacidad interna de las empresas y la necesidad de acompañamiento técnico.

Atendiendo a estas necesidades, Ruralpyme digital ha centrado su trabajo en el diseño de un itinerario técnico de transformación digital adaptado a las características específicas de las pequeñas empresas rurales. El proyecto ha combinado diagnóstico individualizado, planificación estratégica e implementación progresiva de mejoras, configurando un modelo aplicable y transferible a distintos contextos territoriales.

Además del acompañamiento a empresas, la iniciativa ha impulsado herramientas y espacios de cooperación orientados a reforzar la capacidad operativa del ecosistema rural, promoviendo estructuras de colaboración con vocación de permanencia. El proyecto ha permitido avanzar en un modelo técnico que integra acompañamiento, cooperación y herramientas compartidas, reforzando la capacidad de las pymes rurales para afrontar su transformación digital.

De este modo, en la provincia de Sevilla ha habido un total de 100 personas beneficiarias (200% de sobrejecución), de las cuales 56 son mujeres. Además, han sido 51 las localidades sevillanas donde se han atendido a estos beneficiarios del programa, alcanzando el 64% de los municipios a los que iba dirigido.