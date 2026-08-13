El PSOE acusa al Ayuntamiento de Sevilla de destinar suelo público a 152 apartamentos turísticos junto a Fibes

Archivo - Apartamento turístico en Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha afeado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, por destinar suelo público junto al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) a una operación inmobiliaria que incluye 152 apartamentos turísticos, además de cerca de 700 viviendas protegidas en alquiler gestionadas por una empresa privada.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, las cerca de 700 viviendas protegidas previstas en el proyecto dispondrán de unos 45 metros cuadrados con alquileres superiores a los 500 euros mensuales, a los que habría que sumar garaje y trastero, lo que podría elevar el coste final hasta el entorno de los 750 euros.

En este sentido, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha señalado que el PSOE "ya advirtió hace meses de las dudas que generaba esta actuación" y ha señalado que "ahora se conoce un elemento especialmente relevante". "Durante todo este tiempo se ha hablado de alojamientos transitorios, pero ahora comprobamos que estamos ante 152 apartamentos turísticos", ha indicado.

Asimismo, De Aragón ha advertido de que la incorporación de estos alojamientos turísticos puede tener un "impacto directo" sobre Sevilla Este, especialmente sobre la movilidad de una zona que ya soporta importantes problemas de tráfico. "Estamos hablando de un entorno ya muy tensionado en términos de movilidad al que se añade ahora una nueva actividad que generará todavía más desplazamientos", ha añadido.

Por otro lado, ha reclamado garantías para que estas viviendas mantengan su finalidad social y no terminen derivando en el futuro hacia otros usos, a la vez que ha criticado el destino elegido para unos terrenos públicos que considera "estratégicos para Sevilla Este". "Este suelo podía haberse utilizado para dar respuesta a algunas de las grandes carencias del distrito, desde equipamientos sanitarios hasta instalaciones deportivas y otros servicios públicos que llevan años reclamando los vecinos", ha incidido.

Para De Aragón, la actuación ha reflejado "un modelo muy concreto" del Gobierno de Sanz: "Suelo público, gestión privada y negocio privado", por lo que ha defendido la necesidad de "lo contrario": vivienda pública de verdad, servicios públicos y una Sevilla Este "pensada primero para quienes viven en ella".

Por ello, el Grupo Socialista reclamará al Gobierno municipal transparencia sobre el conjunto de la operación, garantías sobre el carácter protegido de las viviendas y explicaciones sobre el impacto que los 152 apartamentos turísticos tendrán sobre la movilidad y los servicios de Sevilla Este.