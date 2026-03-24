PSOE advierte de "debilidad" de educación pública en Alcalá del Río (Sevilla) y promete "reestablecer" su calidad

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, en atención a medios en Alcalá del Río (Sevilla) - PSOE

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y parlamentario andaluz, Rafael Recio, ha lamentado este martes un "debilitamiento" de la educación pública en Andalucía, en concreto, en la localidad sevillana de Alcalá del Río, que ha puesto de ejemplo del "total abandono del Gobierno del PP a la educación pública", al tiempo que ha referido que se trata de "un municipio del ámbito rural que necesita urgentemente la construcción de un nuevo colegio".

Asimismo, ha asegurado que "de la mano" de la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ahora candidata a las próximas elecciones andaluzas del 17 de mayo, los socialistas pretenden "reestablecer la igualdad de oportunidades y la calidad de la educación pública".

En una atención a medios junto al secretario general local, Juan Carlos Rendón, el número dos del PSOE de Sevilla ha asegurado que Moreno "llegó a la Presidencia de la Junta con el compromiso de reforzar la educación pública, pero en ocho años no ha construido ningún nuevo centro educativo en la provincia, sólo se ha dedicado a parchear las instalaciones educativas, muchas de ellas en un estado lamentable, no ha cumplido con la Ley de Bioclimatización, ha eliminado miles de aulas públicas y ha recortado al máximo en profesionales que atienden al alumnado con necesidades especiales".