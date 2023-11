El PSOE avisa de que Sevilla recibe "un 20% menos en inversiones presupuestarias" con el PP en la Junta

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Transformación Económica y Digital del PSOE de Andalucía y parlamentario por Sevilla, Gaspar Llanes, ha tildado de "trilerismo político" lo que hace el gobierno de la Junta de Andalucía con el proyecto de presupuestos para 2024. "Desde que gobierna el PP, de 2019 a 2023, la provincia a ha recibido un 20% menos en inversiones, una discriminación con respecto al resto de Andalucía".

Unas cuentas, ha añadido el parlamentario en una nota de prensa, que son "papel mojado si atendemos a que, año tras año, no ejecuta las inversiones que promete, tal y como se refleja en la contabilidad pública de la propia Junta, que no recoge esas inversiones, es decir, no son inversiones reales".

"Es incapaz de ejecutar las inversiones: sólo ha ejecutado en la provincia de Sevilla el 12,5% desde 2019. En 2023 apenas alcanza el 5,8% hasta

septiembre, es decir, 660 millones euros sin ejecutar, la mayor parte

fondos europeos que finalizan antes de finales de año y corren riesgo de

perderse".

Llanes ha detallado que la gestión económica del PP en la Junta es de

"derroche como no se ha visto nunca". Cuando hay más recursos que nunca, 12.000 millones más gracias a la financiación del Gobierno de España, "la gestión es pésima en educación, sanidad o servicios sociales". Estamos ante un "presupuesto restrictivo", ha apuntado.

"No les queda dinero para financiar inversiones y por eso dependen del Estado. No ahorra y no puede invertir. Con los gobiernos socialistas se invertía el 50%, con el de Juanma Moreno el 25%", ha subrayado Llanes. El dirigente socialista también ha criticado la falta de compromiso con los

106 ayuntamientos, que son claves para la prestación de servicios públicos, con "un aumento de 2,5 millones de euros, la mitad de la inflación".

Llanes ha destacado que "siendo Sevilla la provincia más poblada con el 23%, con el PIB más elevado de Andalucía, el 24% de la economía andaluza y siendo la capital, hay que lamentar los olvidos del presupuesto en todas las áreas como Salud o Educación: promesas de proyectos que no llegan". En infraestructuras, 1,2 millones para actualizar un estudio de la línea 2 del Metro en cuatro años, no existe el desdoble en Los Palacios o la Autovía del Aljarafe, obligando a cientos de miles de familias a depender de un coche exclusivamente".

"Lo mejor para Sevilla sería que la Junta se pusiera a trabajar y pusiera

sobre la mesa inversiones muy necesarias para la provincia". Por su parte, el secretario de organización del PSOE de Sevilla, resaltó que Juanma Moreno "está tomando el pelo a esta provincia, ahondando en desequilibrios territoriales, no sólo entre provincias, sino entre ciudades y entorno rural".