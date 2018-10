El PSOE-A cifra en más del 70% el cumplimiento del acuerdo de gobierno

Actualizado 26/12/2013 14:49:59 CET

Foto: EUROPA PRESS

SEVILLA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha cifrado este jueves en "más del 70 por ciento" el cumplimiento de los compromisos recogidos en el acuerdo de gobierno para la presente legislatura firmado con IULV-CA, considerando "muy importante" el ritmo de ejecución de dicho acuerdo.

En rueda de prensa, Jiménez ha dicho que la buena relación entre PSOE-A e IULV-CA "salta a la vista" y que, prueba de ello, es que Andalucía cuenta con un presupuesto para el próximo año. "El acuerdo político se hizo pensando en Andalucía y hoy tenemos un buen resultado porque las dos formaciones han trabajado con lealtad", ha añadido.

El portavoz socialista ha hecho balance del trabajo político realizado por el Parlamento en 2013, un año "muy intenso", en el que ha habido un debate sobre el Estado de la Comunidad y un debate de investidura, consecuencia de la marcha del expresidente de la Junta José Antonio Griñán y de la elección de su sucesora, Susana Díaz.

Jiménez, que ha insistido en que en el Parlamento ha habido este año una "intensísima actividad" desde el punto de vista político y legislativo, ha apuntado que la Cámara andaluza se ha convertido en "foco de atención política" no sólo en la Comunidad, sino también a nivel nacional, con la aprobación de importantes normativas.

"Hemos tenido un Parlamento vivo y cercano a la realidad de Andalucía, en el que los grandes temas que preocupan a la sociedad, como el empleo, el bienestar social, la transparencia o la regeneración democrática han estado presente en los debates", ha destacado el dirigente socialista.

En esta línea, Jiménez ha destacado por su importancia la aprobación del decreto-ley sobre la función social de la vivienda y posteriormente del proyecto de ley, ambos recurridos por el Gobierno central, "en una clara prevaricación política del Ejecutivo de Rajoy contra la autonomía legislativa de Andalucía".

En este balance del trabajo parlamentario en 2013, también ha señalado el portavoz parlamentario los dos grupos de trabajo en la Cámara, uno sobre la creación de un Instituto Público de Crédito Andaluz, --que ya ha aprobado su dictamen--, y otro sobre lucha contra la violencia de género, todavía vigente, al que se unirá en el próximo periodo de sesiones otro grupo sobre la Renta Básica.

En este contexto, Jiménez ha subrayado otra ley de "gran importancia" como es la de los Presupuestos de la Junta para 2014, una normativa que, en su opinión, demuestra la "fortaleza y sensibilidad" del Gobierno andaluz, "a pesar del sabotaje político del Ejecutivo de Rajoy, que ha destinado 1.200 millones menos a la Comunidad".

El portavoz socialista ha asegurado que el Parlamento ha estado "a la altura" durante este 2013 de lo que Andalucía necesitaba, siendo "sensible" con los grandes problemas de la ciudadanía. "La Cámara andaluza ha sido un reflejo de la iniciativa política que está marcando la Comunidad, con un Gobierno que se sitúa como gran referencia de la izquierda en España", ha indicado.

EL PP-A "INCAPAZ" DE ALCANZAR NINGÚN ACUERDO

Todo ello, según ha destacado, con una oposición como el PP-A, "sin altura política, que no es capaz de alcanzar ningún acuerdo" desde la marcha de su anterior presidente Javier Arenas. En su opinión, se trata de un partido "que no es capaz de levantar cabeza, con un medio líder que se quiere ir y de unos medio líderes que quieren llegar, pero que no les dejan".

Jiménez, que ha insistido en que el PP-A no tiene alternativa, ha destacado que las últimas declaraciones realizadas por el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, --en las que asegura que el candidato del PP-A no debe tener miedo a la derrota--, ponen encima de la mesa "el ánimo de derrota terrible" que tiene el partido. A su juicio, se hace necesario un PP-A con liderazgo y capacidad de acuerdo para lograr "grandes consensos" en asuntos importantes para la Comunidad.