El PSOE considera el dictamen sobre las Ordenanzas Fiscales de 2024 de "doble revés" para el alcalde de Sevilla

SEVILLA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del grupo municipal socialista, Sonia Gaya, ha destacado este lunes que el dictamen del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) en torno a las Ordenanzas Fiscales para 2024 supone "un doble revés" para el alcalde José Luis Sanz. "De un lado, corrobora lo que veníamos denunciando los socialistas: el 'trilerismo fiscal' de Sanz, puesto que lo que te quita de aquí te lo cobra de allí, y con creces; y, de otro, que la bajada generalizada de impuestos que prometió en su campaña electoral es mentira, y el CESS lo dice muy claro: en 2024, aumentará la presión fiscal a los sevillanos", ha explicado.

Según ha argumentado el PSOE municipal en una nota de prensa, el dictamen, aprobado por mayoría con la "significativa ausencia" del representante del grupo popular, "es tajante al asegurar que el año que viene la ciudadanía pagará más tributos, precios públicos y prestaciones patrimoniales públicas más que en 2023, y que el incremento de la recaudación que prevé José Luis Sanz no obedece a una gestión más eficaz de los ingresos, sino a la mayor presión fiscal".

"Pero, además --ha abundado la edil socialista--, el CESS aún no ha podido valorar el impacto del incremento de la tasa de basura que pretende el equipo de gobierno local. Tras la redacción de las Ordenanzas Fiscales se esconde que la tasa domiciliaria de basura y residuos urbanos subirá en igual proporción que la tarifa del agua", ha recordado Sonia Gaya.

"La propaganda del señor Sanz en torno a su bajada de impuestos cae por su propio peso cuando el CESS ha analizado los números. Así lo denunciamos desde el primer día el grupo municipal socialista y así lo corrobora el dictamen del CESS", ha remarcado Gaya. En esta línea, la rebaja del 1% en el IBI, el IAE, el ICIO, el impuesto de plusvalías y el sello de coches y motos queda "anulada" desde el momento en que "queda eliminada una serie de bonificaciones y exenciones, a la vez que se crean otras tasas y recargos", ha añadido la concejala socialista.

Entre las bonificaciones eliminadas se encuentra la del 5% por la domiciliación de los recibos fiscales, y en cuanto a las exenciones fiscales, se quitan la de los recibos del IBI con cuotas líquidas iguales o inferiores a seis euros en propiedades urbanas y doce en las rústicas y la de ciclomotores y motocicletas de hasta 125 cc, cuyos titulares volverán a pagar el impuesto de circulación. Se excluye del IBI, además, la bonificación que tenían los sistemas de aprovechamiento térmico (sólo se mantiene para placas fotovoltaicas), y esta última también se elimina en el ICIO.

De "espectacular" ha calificado el PSOE la "subida" de las tasas que se cobran por los servicios que se prestan en el cementerio de Sevilla. Las incineración de cadáveres pasan de 188,97 euros a 283,45 (+50%); la incineración de restos, de 75,58 a 113,38 (+50%); los depósito de cenizas en zonas comunes (pirámides), de 37,79 a 113,38 (+200%); y por cada resto que se inhume en osario después del primero, de 37,79 a 113,38 (+200%).

Existe una nueva tarifa por licencia para obras en panteones o sepulturas, 629,88 euros, otra por depósito de cenizas en osarios y columbarios en cesión temporal por cinco años, de 170,06 euros, y una tercera tarifa por cada depósito adicional de cenizas en osarios o columbarios en cesión temporal de 113,38 euros. Se eliminan, por último, las incineraciones en entierros de beneficencia por ser más caras que las inhumaciones.

Se crean, además, nuevas tasas municipales, como la de bodas civiles en el Ayuntamiento, de 116 euros, y se "recargan" las entradas del Real Alcázar de Sevilla que sean compradas en taquilla. Y en el impuesto de plusvalías, aunque se rebaja el 1%, se opta por los tipos máximos que fija la ley estatal, y no por los mínimos, incumpliendo otras de las promesas electorales del PP.

"El gobierno anterior dejó las finanzas del Ayuntamiento de Sevilla en una situación completamente saneada, con superávit presupuestario, con un progresivo descenso del endeudamiento, con un Presupuesto municipal aprobado pese a las dificultades de ser año electoral y con remanentes de tesorería suficientes para tirar de ellos y no tener que recurrir a créditos de junio a diciembre. Sanz no se puede escudar, como ha hecho, en la situación financiera del Ayuntamiento para no bajar más la carga fiscal como prometió en campaña", ha incidido la portavoz adjunta.

Sonia Gaya ha recordado la "congelación" de impuestos y tasas en los últimos cuatro años "bajo gobierno socialista", incluido el sello de coches y motos, que "ni siquiera se actualizaron conforme a la evolución del IPC (inflación) a pesar de las afirmaciones del equipo de José Luis Sanz asegurando lo contrario, lo que supuso 'de facto' una rebaja fiscal generalizada para las familias y empresas sevillanas".