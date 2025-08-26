El PSOE critica el "abandono" en los parques de Sevilla tras la muerte de doce gansos en el Tamarguillo

SEVILLA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado "el abandono y la falta de vigilancia" en los parques y jardines municipales, tras la aparición de una docena de gansos comunes muertos en la laguna del Parque del Tamarguillo, en la barriada de Alcosa. Las causas del suceso están siendo investigadas, aunque "todo apunta a un posible acto vandálico".

Así lo ha manifestado el concejal Juan Tomás de Aragón, quien ha calificado este hecho como "una muestra más de la mala gestión del Gobierno del alcalde de la ciudad, José Luis Sanz". Este episodio se produce un día después de que el PSOE alertara sobre la muerte de varias aves en un estanque del Parque de María Luisa, donde el partido ya denunció la "ausencia" de cuidados adecuados en pleno mes de agosto.

Los socialistas han mostrado su preocupación por la reiteración de episodios de mortandad en espacios verdes de Sevilla y han exigido al Gobierno local medidas "inmediatas" para reforzar la vigilancia y el mantenimiento, con el objetivo de "garantizar la protección de la fauna y el adecuado estado de conservación de los parques".

El Parque del Tamarguillo, según recuerda el PSOE, "ya fue escenario de otra grave incidencia este mismo año, cuando se registró una importante mortandad de peces en su laguna, vinculada a deficiencias en la calidad del agua". "Los parques son patrimonio común de la ciudad y no pueden seguir siendo escenario de abandono ni de ataques contra la fauna", ha subrayado el concejal, que ha insistido también en la situación del arbolado del parque, donde también "se están secando muchos árboles".

"¿Cómo es posible que con el doble de presupuesto para arbolado que hace dos años no se estén cuidando los parques?", se ha preguntado el concejal, criticando "la mala gestión y planificación" del Gobierno del PP que "intenta ocultar estos hechos".