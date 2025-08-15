El PSOE critica el "bloqueo" del Ayuntamiento a las obras del Polideportivo de Sevilla Este

SEVILLA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha avisado sobre "la paralización de las obras del futuro Polideportivo de Sevilla Este, un proyecto que el anterior gobierno socialista dejó completamente preparado y licitado en 2023", con un presupuesto superior a los tres millones de euros.

"Actualmente, solo hay un solar donde a estas alturas debería de estar terminándose el Polideportivo de Sevilla Este", ha recordado el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, en una nota de prensa. El anterior Gobierno municipal del PSOE "dejó el proyecto listo para proceder a su adjudicación e inicio de las obras, pues se había aprobado su proyecto técnico y financiación, han pasado más de dos años y no se ha hecho absolutamente nada", ha subrayado.

El concejal ha atribuido la paralización a dos motivos principales, "el primero, una decisión económica, porque el alcalde, José Luis Sanz, ha preferido destinar esos tres millones a actuaciones como podría ser el arreglo de la Plaza Nueva y sus alrededores". Y segundo, "especulación con los terrenos colindantes a Fibes, donde no sabemos si se proyectarán viviendas turísticas, un hotel o cualquier otra cosa, pero no una infraestructura deportiva tan necesaria para este barrio".

Desde el Grupo Municipal Socialista, De Aragón ha anunciado que continuarán exigiendo al alcalde que retome el proyecto, "no nos vamos a quedar callados. Y si él no lo hace, lo haremos nosotros cuando volvamos a gobernar dentro de dos años".