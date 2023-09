El PSOE critica que el Lope sea el "único gran espacio" sin programación por la "incapacidad" del Consistorio de Sevilla

SEVILLA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este lunes que el Teatro Lope de Vega es el "único gran espacio cultural" de la ciudad "aún sin programación por la incapacidad del equipo de José Luis Sanz de compatibilizar obras y representaciones o de diseñar una alternativa a la que se dejó cerrada el pasado junio".

En una nota de prensa, la concejal socialista Myriam Díaz ha recordado que "todos los principales espacios escénicos de la ciudad, a excepción del Lope de Vega, de gestión municipal, tienen sus programaciones cerradas, publicitadas y con la venta de entradas en marcha", aludiendo al Auditorio de Fibes, el Central, el Maestranza, el Caixaforum Sevilla, el Platea Odeón, Sala Cero, La Fundición y Viento Sur, entre otros.

"No existen ya excusas para no presentar una programación que se dejó completamente cerrada a principios de junio con vistas al otoño cultural. Mucho nos tememos que el equipo de Sanz alegará cualquier pretexto para recortar esa programación. Si no les gusta, que presenten su alternativa y ofrezcan las explicaciones oportunas a las compañías tanto nacionales como andaluzas y locales que estaban previstas en el cartel", ha argumentado Díaz.

"Si aducen la necesidad de mejoras del espacio, todos los proyectos de obras ejecutados en los últimos años en el Lope de Vega se han compatibilizado con funciones teatrales, musicales y eventos. Y si la delegada de Cultura no tiene capacidad para gestionar, que mantenga la programación existente. No es de recibo tamaña dejadez y que, a estas alturas, el Ayuntamiento de Sevilla no tenga nada que ofrecer de su principal teatro", ha abundado la concejal socialista.

En este sentido, el PSOE ha recordado en su comunicado que en los últimos años se ha arreglado la cubierta del Teatro Lope de Vega en una intervención conjunta con la restauración de la cubierta del Casino de la Exposición, que contó con una inversión de 740.600 euros de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente. Para la revisión anual de los motores y la gran lámpara, se han destinado en torno a 100.000 euros y se han realizado actuaciones de mejora en los techos, la climatización y el telón cortafuegos, que "fueron asumidos por el Área de Obra Pública Municipal mediante sus contratos de conservación y Mantenimiento".

En el pasado mes junio, "se estaban culminando los trabajos de renovación de toda la instalación eléctrica del espacio, con otro medio millón de euros de inversión". "Todas estas obras se compatibilizaron con la programación. Y aunque en el Lope de Vega se necesita dar continuidad a las reformas necesarias, éstas se deben afrontar de forma paulatina y sin paralizar su programación. Cualquier pretexto de Sanz para paralizar o recortar la programación no se entendería ni por parte del sector cultural ni por parte del público", ha apostillado Díaz, que ha asegurado que "se dejó licitado, además, un pliego para la contratación de un servicio de riesgos laborales".

"Hoy por hoy, desgraciadamente, este teatro no es un reclamo cultural ni para la ciudad ni para los visitantes. Los amantes de la cultura están planificando su asistencia a teatros o conciertos atendiendo a la oferta del resto de los espacios y sin tener en cuenta, pues, el Lope de Vega. El desmadre directivo existente en el Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla --ICAS-- y el nulo interés en la cultura por parte de la delegada de Cultura del equipo de Sanz nos conducen a esta situación", ha lamentado el PSOE.

Para el grupo municipal socialista, el ICAS "tan sólo tendría que refrendar la programación hecha para que el Teatro Lope de Vega no vaya a rastras". En 2020, con la designación de un nuevo director mediante concurso publico, el Lope de Vega inició un "ambicioso camino", en palabras de la concejal Myriam Díaz, para "convertirse en un auténtico estandarte cultural mediante una revitalización del teatro basada en la renovación y ampliación de la programación con la entrada de nuevas disciplinas como la danza, el circo, las músicas actuales y las artes vivas".

"Se estableció un equilibrio entre el patrimonio y la nueva creación, fortaleciendo su papel institucional como vehículo de expresión para creadores e intérpretes de la ciudad: 23 de los 25 estrenos absolutos del Lope de Vega en las dos últimas temporadas y la presente son de artistas y compañías locales", ha apuntado el PSOE. "El Lope se ha convertido, así en un auténtico agente impulsor que ha puesto en valor el proceso de creación y la consolidación del tejido cultural de la ciudad", ha abundado Myriam Díaz.

En este sentido, los socialistas en el Ayuntamiento han defendido las "mejoras" introducidas para "reforzar el ya de por sí importante papel que juega el Lope de Vega en la oferta cultural y que en la temporada 2022-23 fue respaldada por 30.714 espectadores. Un trabajo que el equipo de Sanz liquidará si no actúa con rapidez. Sevilla es una ciudad de la cultura. No es Tomares", ha concluido Myriam Díaz.