PSOE critica la pérdida de casi 4.000 árboles en Sevilla en los últimos dos años, "lo equivalente al Parque María Luisa"

SEVILLA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la "disminución alarmante" de la cobertura arbórea urbana mientras la ciudad "se enfrenta a olas de calor extremas". En este sentido, han añadido que "desde el inicio del mandato de José Luis Sanz, la ciudad ha perdido más de 4.000 árboles, lo que agrava la falta de sombra y contribuye al aumento del efecto 'isla de calor' en la ciudad".

Según ha asegurado el concejal socialista, Juan Tomás de Aragón, en una nota de prensa, "el PP prometía un modelo verde de ciudad y criticaba la deforestación, pero a día de hoy los números son claros". Sevilla tiene "menos sombra y menos zonas verdes, y ha perdido árboles que equivalen a la extensión del Parque de María Luisa". Estos números "también los comparten distintos colectivos ecologistas y reflejan una pérdida de cinco árboles al día", ha declarado.

Al margen de las talas por las obras del Metro, solo en los últimos meses se han registrado "talas indiscriminadas y trasplantes fuera de temporada" en calles y parques de Sevilla, incluyendo casos en la calle Secoya, calle Adriano, calle San Jacinto y el parque Infanta Elena. Asimismo, en el parque Vega del Triana, más de 80 árboles fueron trasplantados durante el verano, "comprometiendo su supervivencia".

Como ha trasladado el PSOE, "las fichas publicadas por el Ayuntamiento de Sevilla recogen ya casi 800 apeos oficiales en lo que va de año, la mitad en los distritos Este, Macarena y Cerro-Amate". En este último caso, donde no hay afecciones de obras importantes, se concentran 81 apeos mediados de agosto, lo que resulta "especialmente llamativo en un territorio que sufre una importante degradación y falta de cuidado".

Por otra parte, el concejal ha apuntado que "hay más de 10.000 alcorques vacíos en Sevilla, una cifra que pone en evidencia esta política de deforestación". Además, muchos de los árboles plantados recientemente "se encuentran secos debido a la falta de riego, obligando a los propios vecinos de Sevilla Este y del Bulevar de los Mares a hidratar las plantas con botellas y garrafas".

Finalmente, Aragón ha pedido al alcalde que "deje de talar árboles, cuide los existentes y adopte políticas de reforestación responsables que protejan el bienestar de los sevillanos frente al calor extremo".