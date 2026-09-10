El PSOE critica la "propaganda municipal" con los colegios de Sevilla e insta a Sanz a su arreglo "en todos los barrios"

Vallado del CEIP Alfonso Groso - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha exigido al alcalde, José Luis Sanz (PP), que "deje de engañar a las familias con su propaganda y no ignore más las necesidades de los colegios de todos los barrios de Sevilla" tras constatar con las AMPA "el mal estado en el que se encuentran muchos de ellos y su entorno en el arranque del curso escolar".

"Los problemas se acumulan en muchos de nuestros colegios por la ausencia de criterio del Gobierno local, que abandona a tantos y tantos centros educativos", ha criticado en una nota de prensa el concejal socialista Pedro Antonio Jaime, quien también ha señalado "la falta de comunicación con las AMPA" como uno de los problemas que provocan "esta dinámica".

"Entre la larga lista de deficiencias" que arrastran los centros educativos, ha aludido a la falta de climatización en las aulas y de sombra en los patios, problemas de accesibilidad, averías e incidencias que se eternizan, así como la inoperancia a la hora de diseñar caminos escolares seguros.

Asimismo, el concejal socialista ha cuestionado la "deficiente planificación" del Gobierno municipal. "El resultado es que muchas obras continúan con el curso empezado, tal como sucede en el Centro de Educación Especial Virgen de la Esperanza, con actuaciones en marcha desde marzo, lo que supone un ejemplo de mala gestión".

Esta misma realidad se sufre en el CEIP José María del Campo, que afronta el inicio de las clases con obras en el interior para reparar una cornisa del patio situada justo sobre el ascensor que emplean los niños con dificultades de movilidad desde el curso pasado, ha abundado al respecto.

El concejal socialista ha incidido en que los ejemplos de la dejadez "se reparten por toda Sevilla". Para ello ha esgrimodo las grietas del CEIP Emilio Prados, que continúan sin solucionarse a la vuelta del verano. "La falta de mantenimiento estructural afecta también a los accesos, como ocurre en el colegio Adriano del Valle, donde el arreglo de la puerta principal sigue sin realizarse, al igual que la reposición de la valla del parque situado en la puerta del CEIP Pinoflores, que lleva meses de retraso", ha concluido Pedro Antonio Jaime.