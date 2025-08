El PSOE critica a Sanz por "incumplir su compromiso" de crear una red de refugios climáticos públicos en Sevilla

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Sevilla, ha criticado que el gobierno de José Luis Sanz "sigue sin activar" refugios climáticos para proteger a la población vulnerable, a pesar de que la ciudad sufre una nueva ola de calor e "incumpliendo así un compromiso que confirmó el pasado mes ante el Pleno municipal".

A raíz de esta situación, Muñoz ha declarado que, este lunes, en pleno agosto y "con temperaturas que superan los 40 grados, Sevilla sigue sin contar con una red de refugios climáticos públicos".

"La realidad es que el gobierno municipal mintió o simplemente ha decidido no hacer nada", ha lamentado a su vez la concejala socialista Encarnación Aguilar. "El señor Sanz no solo ignora las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sino también las necesidades de su propia ciudadanía. Una ciudad como Sevilla, una de las más calurosas de Europa, no puede seguir sin refugios climáticos", ha señalado la edil.

Finalmente, el "único anuncio" del Ayuntamiento que ha trascendido en prensa ha sido la "posible habilitación de espacios para personas sin hogar, sin detallar ubicación, plazos ni condiciones". Una medida, a juicio de los socialistas, "claramente insuficiente" ante "una emergencia climática que afecta a miles de familias" que, aunque tienen vivienda, no pueden permanecer en ella por carecer de luz, climatización o condiciones mínimas de habitabilidad.