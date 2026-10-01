El PSOE critica que Sanz se "ponga medallas" con la vivienda protegida: "Pisos de 45 metros a 700 euros"

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha censurado la política de vivienda del PP de Sanz, donde en la práctica los pisos de protección oficial "nunca son asequibles de verdad", algo que han ejemplificado con la promoción proyectada con colaboración público-privada en un suelo público de Sevilla Este junto a Fibes, donde el 90% de los 691 alojamientos proyectados no superarán los 45 metros cuadrados. "Mientras el PP se compra áticos de lujo, a los sevillanos nos venden minipisos de 45 metros cuadrados a 500 euros de alquiler", ha añadido.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón, ha precisado que los gastos del alojamiento "estarán por encima de los 700 euros para las familias por la necesidad de alquilar garaje y trastero, dadas las condiciones de los inmuebles".

En este sentido, ha achacado al PP del alcalde, José Luis Sanz de querer "ponerse la medallita de la vivienda protegida" cuando la realidad es muy diferente: "Están vendiendo trasteros habitables como alojamientos protegidos". "Para vivir así se necesita un trastero y también un garaje porque es imposible aparcar en la zona. El precio entonces se iría por encima de los 700 euros", ha abundado De Aragón.

En este contexto, el concejal ha señalado que "si los pisos tuvieran unas dimensiones normales" de entre 70 y 90 metros cuadrados, el alquiler "podría sobrepasar los 1.400 euros".

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

Del mismo modo, De Aragón ha afeado que, además de los 691 alojamientos protegidos, en la misma parcela pública se proyectan otros 152 alojamientos calificados por el PP de Sanz como "transitorios", pero que "pueden acabar convirtiéndose en apartamentos turísticos".

Según ha alertado el edil socialista, "tanto la licencia de obra como la calificación ambiental" de la promoción permiten el uso como apartamentos turísticos de uno de los edificios proyectados en la parcela.

"Mientras los sevillanos y sevillanas sufren una crisis habitacional, Sanz nos cuela apartamentos turísticos por la puerta de atrás. Es un ejemplo más de que el PP no gobierna para la gente y que su único objetivo es convertir lo público en negocio", ha concluido.