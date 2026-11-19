El candidato al Congreso de los Diputados por el PSOE Francisco Toscano - PSOE SEVILLA

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato al Congreso de los Diputados por el PSOE Francisco Toscano Rodero ha reivindicado la inversión ejecutada y comprometida por el Gobierno de Pedro Sánchez en la provincia de Sevilla, poniendo como ejemplo la transformación del Aeropuerto de San Pablo y el desbloqueo definitivo de la SE-40.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el aeropuerto cerró el pasado ejercicio 2025 con 9.600.000 pasajeros --un 42% más que los 6,7 millones registrados en 2022--, lo que equivale a un tránsito diario de unas 29.000 personas, similar a toda la población del municipio de Camas.

En este sentido, ha señalado que estas actuaciones representan "un paradigma del trabajo que hemos querido hacer los socialistas con las infraestructuras en la provincia", así como que la modernización del aeródromo sevillano "tiene el sello del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez" y ha permitido encadenar sucesivos máximos históricos desde el fin de las obras.

Asimismo, el dirigente socialista ha destacado el crecimiento en el transporte de mercancías, que ya alcanza las 11.600 toneladas, así como el cambio estructural en el perfil del viajero.

"Este era un aeropuerto eminentemente nacional, y ese era su principal hándicap. Con los últimos datos, hemos alcanzado ya el 54% de viajeros internacionales", ha subrayado Toscano, atribuyendo este salto a las nuevas conexiones con los principales hubs europeos y destinos intercontinentales.

De cara al futuro, el candidato al Congreso ha asegurado que los socialistas "no se conforman"; y ha apuntado el compromiso "firmado y por escrito" de invertir 235 millones de euros en los próximos años para consolidar el aeropuerto sevillano como una de las infraestructuras de referencia en el sur de la Península Ibérica.

Igualmente, ha puesto en valor el inicio de los trabajos para la conexión ferroviaria entre la estación de Santa Justa y el aeropuerto, una demanda histórica de la provincia que "ningún Gobierno de España había acometido hasta ahora".

"Esta infraestructura no solo potenciará el crecimiento aeroportuario, sino que aliviará los problemas de movilidad de los barrios de Sevilla Este y Parque Alcosa, cuyos vecinos, según ha apuntado, "siguen esperando a que acabe de una vez por todas la eterna tardanza de la Junta de Andalucía con la ejecución de la nueva línea del metro", ha abundado.

EL DESBLOQUEO DE LA SE-40

Por otro lado, Francisco Toscano ha defendido la gestión socialista en la ronda de circunvalación SE-40, una infraestructura que ha calificado de fundamental "para la vertebración no solo de Sevilla, sino del conjunto de la comunidad autónoma".

En un balance comparativo, ha recordado que de los 39 kilómetros actualmente en servicio, 32 fueron ejecutados bajo gobiernos del PSOE frente a solo 7 en etapas del Partido Popular.

Respecto a los tramos pendientes, el candidato ha repasado el estado actual de las actuaciones impulsadas por el Ejecutivo central: dos tramos en ejecución, la revisión y redacción de un nuevo proyecto para el Arco Norte y, como hito principal, la aprobación del proyecto de trazado del puente sobre el río Guadalquivir entre Dos Hermanas y Palomares del Río, cuyas primeras obras --correspondientes al enlace del Copero-- ya se encuentran en fase de licitación.

"El Gobierno de progreso se ha dedicado estos años a desbloquear las grandes infraestructuras que necesitaba Sevilla tras años de atraso. Hemos puesto las bases durante este tiempo y estoy seguro de que en los próximos cuatro años veremos convertidas en realidad estas grandes demandas de nuestra provincia", ha concluido Toscano.