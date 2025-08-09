El PSOE exige al Ayuntamiento de Sevilla reactivar las obras de reurbanización del Hogar de San Fernando

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado este sábado la "falta de planificación" y la "venta de humo" del gobierno municipal ante la paralización de las obras de reurbanización del Centro Cívico del Hogar de San Fernando. Por ello, ha exigido al alcalde que reactive "de inmediato" las obras y garantice la seguridad y habitabilidad de este espacio público para el barrio de la Macarena.

En una nota de prensa, el partido ha trasladado que el proyecto, con un presupuesto de ejecución de 420.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, se presentó en junio del año pasado y "14 meses sigue totalmente paralizado", lo que provoca una situación de "inseguridad e insalubridad" que impide el uso normal de las instalaciones.

A su juicio, ha afirmado que el PP aseguró hace un año que, entre otras actuaciones, la obra permitiría crear una zona de esparcimiento ajardinada para el uso del vecindario, en horario controlado, así como para poder organizar actividades al aire libre por parte del Servicio de Participación Ciudadana.

"El equipo de gobierno intentará culpar al PSOE y a las gestiones del pasado, pero la realidad es que estamos ante otro ejemplo más de su ineficacia y de promesas incumplidas", ha comentado el concejal socialista Nacho González.