El PSOE exige un plan de choque para reforzar los servicios sociales: "A Sanz no le importa la Sevilla más vulnerable"

Archivo - La edil del PSOE Encarnación Aguilar en una foto de archivo - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha exigido al Gobierno de José Luis Sanz la puesta en marcha inmediata de un plan de choque para reforzar los servicios sociales municipales, ampliar las plantillas, cubrir las vacantes existentes y reducir las listas de espera "que soportan miles de sevillanos".

En una nota de prensa, la concejala socialista Encarnación Aguilar defiende que el Ayuntamiento debe actuar de manera urgente ante una situación "que está dejando fuera del sistema a numerosas familias" y que "amenaza con agrandar todavía más la brecha social en los barrios más vulnerables de la ciudad".

"El Gobierno municipal no puede seguir mirando hacia otro lado. Sevilla necesita un plan de choque que garantice personal suficiente, recupere la atención presencial y permita atender con agilidad a menores, mayores, personas dependientes, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad", afirmado Aguilar.

La propuesta socialista responde al "colapso generalizado" que atraviesan los servicios sociales municipales como consecuencia de la escasez de plantilla, la falta de cobertura de vacantes y la rotación constante de profesionales entre los distintos centros. Según critica Aguilar, las listas de espera superan el año en algunos procedimientos, mientras que los trabajadores se encuentran saturados y se han multiplicado las bajas por estrés.

"En determinados casos, los profesionales llegan a enfrentarse a situaciones violentas provocadas por la desesperación de usuarios que no reciben respuesta", abunda la edil socialista al respecto.

REFUERZO URGENTE DE LAS PLANTILLAS

El PSOE considera que la prioridad del plan de choque debe ser el refuerzo inmediato de los equipos profesionales y la cobertura de las plazas vacantes, dado que los niveles actuales de personal se encuentran "muy por debajo de los recomendados" por la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

"No basta con presentar como nuevas plazas la estabilización del personal que ya trabajaba como interino. Lo que hace falta es incorporar efectivos, cubrir las bajas y garantizar equipos completos en todos los centros", explicado la concejala.

A juicio de la edil socialista, la falta de profesionales está afectando a toda la estructura municipal: "Los centros de servicios sociales, la atención a la dependencia, el Servicio de Ayuda a Domicilio, la protección de menores, la atención presencial a las personas mayores y los programas de inserción laboral dirigidos a jóvenes".

En las valoraciones de riesgo de menores, ha añadido Aguilar, las listas de espera alcanzan los cinco meses, mientras que en los casos de absentismo escolar los retrasos superan el año.

'EQUIPOS INCOMPLETOS Y CENTROS DESMANTELADOS'

Aguilar lamenta que la situación de los Centros de Servicios Sociales de El Cerro, Tres Barrios, La Macarena, Polígono Norte y San Jerónimo, donde los Equipos Básicos de Menores, que deberían disponer obligatoriamente de dos educadores sociales, funcionan únicamente con uno: "En Sevilla Este no hay ninguno".

Estas unidades son las encargadas de valorar las situaciones de riesgo de niños y adolescentes, de modo que "la falta de personal provoca que los expedientes se prolonguen durante meses y que las familias no reciban una respuesta adecuada". "Estamos hablando de situaciones especialmente sensibles, en las que cualquier retraso puede tener consecuencias muy graves", añade.

La concejala remarca la devolución de 138.000 euros destinados a los Equipos de Tratamiento Familiar, la paralización de expedientes de dependencia por la falta de trabajadoras sociales para desarrollar los Planes Individualizados de Atención y la escasez de personal en el Servicio de Ayuda a Domicilio.