PSOE habla de "engaño continuado" del Ayuntamiento de Sevilla acerca de la inversión en planes de desratización

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha calificado este miércoles de "engaño continuado" la inversión en planes de desratización por parte del gobierno municipal.

Según una nota remitida por el partido, la concejala Encarnación Aguilar ha indicado que "la plaga de ratas crece sin control en toda la ciudad, donde han sido más efectivas las últimas lluvias, que provocaron que muchas ratas se ahogaran, que las actuaciones municipales".

En esta línea, Aguilar ha señalado que "hace un año" el Gobierno municipal anunció "a bombo y platillo" un contrato valorado en 500.000 euros destinado a actuaciones de desratización durante un año completo. Asimismo, la concejala ha indicado que "sólo" se adjudicó uno de los lotes.

La concejala ha destacado además que, durante muchos meses de este año, amplias zonas de Sevilla han estado "completamente sin control de la plaga". Entre las zonas ha señalado Nervión, San Pablo-Santa Justa, Casco Antiguo, Macarena, Norte o Triana. "Mientras el Gobierno municipal presumía de inversiones inexistentes, barrios enteros han estado desprotegidos ante una proliferación de roedores como no se recuerda en años", ha asegurado.

Asimismo, Aguilar ha puesto el foco en la situación de los centros educativos. Ha asegurado que los colegios han comenzado el curso en septiembre "sin desratizar". Ha indicado que el contrato para el servicio de prevención, vigilancia y control de plagas que constituyen un riesgo para la salud pública en los centros docentes de competencia municipal de Sevilla "no pudo ser adjudicado a tiempo por errores en su tramitación".

Aguilar exige al alcalde "transparencia, rigor y eficacia" en la gestión. Asimismo, ha reclamado que se ejecuten "de inmediato" los recursos necesarios para "frenar la proliferación de roedores" y que deje de "engañar a la ciudadanía con cifras irreales y anuncios vacíos".

Este martes, El Ayuntamiento de Sevilla anunciaba el refuerzo del plan de desratización con 200.000 euros tras sextuplicar la inversión y con una duración de cinco meses. La segunda fase, que acaba de ponerse en marcha, desplegará batidas sistemáticas por toda Sevilla, actuando en calles, parques, alcantarillado, mercados, centros de salud, colegios y en las incidencias específicas comunicadas por la ciudadanía, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, se contemplan trabajos de revisión e intervención en cerca de 13.000 pozas distribuidas por todos los distritos. Este refuerzo supondrá la acción de tres equipos con seis profesionales en total, dotados con tres vehículos autorizados para el transporte de biocidas, un almacén regulado dentro del área metropolitana y todos los equipos de protección y herramientas necesarios.