El PSOE incide en pedir al Ayuntamiento de Sevilla información sobre el "impacto" de la cena de 'Escaparate'

Imagen de los preparativos en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla para la celebración de una cena privada una cena privada. A 22 de septiembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado este sábado información al equipo de gobierno de José Luis Sanz (PP) en la que se base para evaluar el "impacto" de la cena privada de la revista 'Escaparate' celebrada el pasado 17 de septiembre en la Plaza de la Virgen de los Reyes.

En una nota, el portavoz socialista ha reclamado información al Ayuntamiento después de que la concejal delegada de Turismo, Angie Moreno, haya atribuido al evento "324 millones de impacto" para Sevilla "sin aclarar qué significa esa cifra ni cómo se ha calculado", según ha criticado el representante del PSOE.

"No conozco el impacto de la cena de 'Escaparate' porque el Gobierno municipal no lo explica. Yo el único que conozco es el de (José Luis) Sanz, que ningunea a los barrios y paga la factura de unos cuantos. ¿De verdad nos toma por tontos?", ha comentado Muñoz.

El portavoz socialista ha reprochado al gobierno local que "pretenda justificar el gasto municipal con una cifra cuya unidad ni siquiera ha precisado". "¿Son personas, visualizaciones, euros o apariciones en medios? Para anunciar 324 millones tienen mucha seguridad. Para explicar de qué están hablando, ninguna claridad. Lo que sí han detallado es la factura de las tarimas, los baños y los generadores que hemos pagado los sevillanos", ha agregado el portavoz socialista.

De este modo, Muñoz ha reclamado que el Ayuntamiento "haga público el acuerdo de colaboración y concrete qué compromisos de promoción de Sevilla asumió la organización a cambio de la aportación municipal: presencia de la imagen de la ciudad, publicaciones, anuncios, menciones o cualquier otra contraprestación".

"Si el argumento era promocionar Sevilla, deben explicar qué promoción se acordó, a qué públicos iba dirigida y qué resultados se esperaban antes de comprometer el dinero. Y después deben acreditar qué se ha cumplido. Pagar una fiesta y ponerle una cifra de impacto al terminar no es una explicación suficiente", ha subrayado.

Asimismo, el representante socialista ha exigido que "se publique el informe que sustenta los 324 millones, con sus autores, las fuentes utilizadas, el periodo analizado y el método de cálculo". Muñoz ha advertido de que "una estimación de audiencia o del precio de espacios publicitarios no equivale a un beneficio económico para la ciudad".