El PSOE insta al alcalde de Sevilla a "poner orden" en la carga y descarga del casco histórico tras "quejas vecinales"

Camiones de reparto en la zona de carga y descarga de Entrecárceles - PSOE DE SEVILLA

SEVILLA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, ha reclamado al alcalde, José Luis Sanz (PP), que "ponga orden" en la carga y descarga del casco histórico de Sevilla "ante las quejas vecinales" por la presencia de camiones y furgonetas "a cualquier hora". La Alameda, la plaza del Salvador, Entrecárceles, Cristo de Burgos y la plaza del Triunfo son algunos de los espacios donde, según ha señalado, el reparto está dando paso a una "ocupación prolongada" de la vía pública.

"El centro no puede funcionar como un aparcamiento de camiones durante todo el día. Los negocios tienen que recibir sus mercancías, pero el Ayuntamiento tiene que organizar cómo, dónde y a qué hora se hace", señala la formación en una nota de prensa. "Sanz está dejando que el problema crezca sin poner orden", ha afirmado Muñoz.

El portavoz socialista ha advertido de que no se trata únicamente de una cuestión estética ni de la imagen que ofrece Sevilla a quienes la visitan. "La presencia de vehículos en espacios de uso peatonal dificulta el paso, reduce la accesibilidad y resta espacio a los vecinos. A ello se suman las molestias de las maniobras y de las operaciones de reparto en horas de mayor afluencia, también en enclaves monumentales como la plaza del Triunfo".

Asimismo, Muñoz ha señalado que las obras sin una coordinación adecuada están agravando esta situación. Los cortes de calles, los cambios de recorrido y los traslados de reservas "alteran el reparto sin que el gobierno municipal ordene el conjunto ni resuelva después las medidas provisionales adoptadas".

Además. Muñoz también ha pedido revisar las reservas y los itinerarios afectados por las distintas obras del centro para recuperar los espacios ocupados y evitar que las soluciones temporales "se queden por inercia". Para abordar el problema, propone acordar con vecinos, comerciantes, hosteleros y transportistas un plan de carga y descarga para el centro.

El portavoz ha reclamado un "mayor control" de los tiempos de estancia para impedir que los vehículos se queden aparcados una vez terminada la descarga, así como vigilancia sobre el cumplimiento de los horarios y la ocupación de espacios no autorizados.

Por último, Muñoz ha recordado que el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) aprobado en el anterior mandato ya recogía la necesidad de reorganizar los horarios y los tiempos de reparto, además de avanzar hacia una distribución con vehículos más pequeños y menos contaminantes.