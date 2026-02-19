PSOE pide explicaciones a la alcaldesa de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) tras romper el pacto de gobierno

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache. Imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE AZNALFARACHE - Archivo

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) y líder de la oposición, Inma Muñoz, ha mostrado este jueves su "profunda" preocupación por la situación política del municipio tras la ruptura del pacto de gobierno por parte de la alcaldesa, María Luisa Moya (PP).

En una nota remitida por el partido, Muñoz ha señalado que la alcaldesa "ha demostrado que solo le preocupa su sillón, su incapacidad para dar estabilidad y su falta de proyecto".

La dirigente socialista ha calificado lo ocurrido como "muy grave", al considerar que refleja "improvisación y falta de seriedad" en la gestión municipal. "Lo que estamos viendo es muy grave: improvisación, falta de seriedad y una alcaldesa que vuelve a generar incertidumbre. San Juan merece estabilidad, un rumbo claro y un gobierno que piense en la gente", ha afirmado.

En este sentido, Muñoz ha pedido "explicaciones inmediatas" a la alcaldesa sobre su futuro político y sus apoyos. "Moya debe explicar de inmediato cuáles son sus intenciones y en quién pretende apoyarse, porque no tiene la mayoría suficiente. Los vecinos tienen derecho a saber si piensa apoyarse en un concejal no adscrito sin principios o en los seguidores de Trump", ha asegurado.

Asimismo, ha rechazado las declaraciones de la alcaldesa en las que se presenta como "víctima de una estrategia política". "Vuelve a equivocarse cuando dice que es víctima de una estrategia. Solo es víctima de su incapacidad", ha afirmado, al tiempo que ha subrayado que el PSOE "mantendrá su posición de coherencia institucional".

"Mientras yo sea secretaria general del PSOE de San Juan, mi partido no aceptará el apoyo de personas que han demostrado inestabilidad ni de los seguidores de Trump", ha añadido. Muñoz ha lamentado que, a su juicio, la alcaldesa "continúe gobernando de espaldas a la gente", señalando problemas como "los apagones, las obras fallidas o la ubicación de gasolineras junto a viviendas".

El Partido Popular de San Juan de Aznalfarache anunciaba este martes la ruptura de su acuerdo de Gobierno con Cambia San Juan "ante las deslealtades continuadas y mantenidas en el tiempo".

En su declaración, la alcaldesa popular, María Luisa Moya ha señalado que "llevan mucho tiempo soportando faltas de respeto, difamaciones, falsedades públicas por parte de Cambia San Juan".

"Desde el inicio de la legislatura hemos aguantado siempre pensando que era más lo que los unía que lo que nos separaba, Sin embargo, no se puede gobernar con quien no tiene un proyecto claro, quien no tiene una hoja de ruta definida, con quien tiene continuos cambios de opinión", ha afirmado la alcaldesa.

Actualmente, el PP es el partido con más concejales en el Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache con 7 de los 21 concejales. Hasta el momento, gobernada con el apoyo de Cambia San Juan, que tiene actualmente 4 concejales.

El resto del Pleno lo conforman 5 concejales del PSOE, 3 de Vox, 1 de Con Podemos-IU y un concejal no adscrito.