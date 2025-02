PSOE preguntará en Comisión de Control sobre "el posible cierre la única piscina al aire libre de Sevilla Este"

SEVILLA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha criticado este jueves la "incertidumbre" del Club Deportivo Nudion en el barrio de Sevilla Este, debido a que el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y su equipo de Gobierno "no han resuelto la concesión administrativa de las instalaciones que ocupa, el Centro Deportivo Entreflores del Instituto Municipal de Deportes (IMD), que expiró hace ya más de año y medio".

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, y Juan Tomás de Aragón, responsable del Distrito Sevilla Este-Alcosa-Torreblanca en el PSOE, han señalado en una visita al club que "se va a preguntar por este asunto en la Comisión de Control y Fiscalización al Gobierno de este viernes. "Así se conocerán cuáles son sus planes para el Centro Deportivo Entreflores y el futuro del Club Nudion, en el objetivo común de evitar su cierre", ha remarcado el concejal.

Según ha trasladado el Grupo Municipal Socialista en una nota de prensa, "no solo no se ha resuelto esta concesión administrativa, sino que tampoco se ha invertido nada, no se ha evaluado el estado arquitectónico de estas instalaciones, sobre todo de la zona de piscina y su cubierta, y no se ha previsto inversión municipal alguna para 2025". El club "no puede asegurar siquiera si este verano podrá abrir la piscina única piscina al aire libre del barrio para el disfrute de los vecinos de Sevilla Este".

De este modo, el PSOE ha indicado que durante tres décadas el Club Deportivo Nudion ha sido un "enclave de referencia para el deporte en esta zona de Sevilla Este, encuadrada entre las avenidas de las Ciencias y del Deporte, y que tiene la única piscina deportiva pública al aire libre del entorno". Juan Tomás de Aragón ha señalado que "su directiva lleva un año y medio esperando una reunión con el alcalde para encontrar una solución, pero no tienen respuesta".

"A pesar de la necesidad de acometer inversiones para la viabilidad y el mantenimiento del complejo deportivo, el gobierno municipal no ha previsto ninguna partida presupuestaria en 2025 para su mejora ni ha tomado medidas claras sobre su futuro", ha indicado el responsable del Distrito.

Por último, Juan Tomás de Aragón ha reprochado a Sanz la "nefasta gestión del IMD en Sevilla Este, puesto que a la situación de precariedad administrativa que atraviesa el Club Nudion se suma la paralización total del proyecto de construcción de nuevo pabellón polideportivo junto a Fibes, que el anterior gobierno socialista licitó por 3,1 millones de euros", ha recordado. Así, el responsable del Distrito ha concluido que en abril de 2024 el PSOE "apoyó una modificación presupuestaria para aumentar la inversión en el futuro pabellón, pero Sanz lo tiene parado".