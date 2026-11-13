El PSOE propone prohibir en Sevilla los pisos turísticos en edificios residenciales y fija una moratoria de tres años

Archivo - Candados de los apartamentos turísticos en el centro de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha presentado en la Comisión de Control y Fiscalización una propuesta para frenar el crecimiento de los apartamentos turísticos en la ciudad. La iniciativa plantea modificar el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para prohibir la compatibilidad entre el uso residencial y el turístico en los edificios destinados a vivienda, además de establecer una moratoria de tres años para pisos, apartamentos y albergues turísticos.

El concejal socialista Francisco Páez ha defendido en una nota la necesidad de aplicar este plan ante lo que ha calificado como "inacción" del Gobierno municipal, al que ha acusado de haber permitido que los apartamentos turísticos crezcan "descontroladamente" en los últimos tres años.

En concreto, según los datos aportados por el PSOE, desde enero de 2024 la Gerencia de Urbanismo ha aprobado 352 expedientes que han supuesto la apertura de 2.000 apartamentos turísticos, el 69 por ciento de ellos en el Casco Antiguo. "Mientras el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, centra su propaganda en decir que va a limitar los pisos turísticos, la realidad es que sigue autorizando miles de apartamentos. Su falsa limitación deja la puerta abierta para que bloques enteros dejen de ser hogares y se transformen de golpe en hoteles encubiertos", ha denunciado el edil.

Además, los socialistas han recordado que estas medidas ya fueron planteadas en el Pleno extraordinario de Vivienda celebrado el pasado mes de mayo. "El PP no puede seguir mirando a otro lado. Seguiremos insistiendo hasta que asuman su responsabilidad", ha subrayado Páez.

La propuesta socialista reclama establecer normativamente la "incompatibilidad" para la implantación de nuevas viviendas de uso turístico, apartamentos y albergues turísticos en los suelos residenciales del Centro Histórico y del resto de la ciudad, con el objetivo de que "el blindaje alcance a todos los barrios y frenar el traslado de esta especulación hacia los distritos de la periferia". "De poco sirve limitar una modalidad de alojamiento si la compatibilidad de usos permite que la presión sobre las familias y los edificios continúe por otras vías", ha remarcado Páez.

MORATORIA Y PROTECCIÓN DE LOCALES COMERCIALES

La iniciativa del PSOE también incluye la aplicación de una moratoria de tres años para nuevas viviendas de uso, apartamentos y albergues turísticos. Por otro lado, plantea que todos aquellos locales comerciales transformados en viviendas se destinen de forma exclusiva al uso residencial permanente, impidiendo así su posterior explotación turística.

"El Ayuntamiento no puede seguir lavándose las manos ni permitir que el futuro de nuestros barrios dependa exclusivamente de la rentabilidad de una actividad económica. Hay herramientas urbanísticas claras, y Sanz debe utilizarlas ya para aplicar una moratoria real y proteger el uso residencial de forma absoluta", ha reclamado Páez.

Asimismo, los socialistas han reiterado su respaldo al turismo como motor económico, pero han advertido de que su crecimiento exige fijar límites para evitar el desplazamiento de los vecinos. "Defender el derecho a vivir en tu barrio es defender que los sevillanos, las familias y los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar su proyecto de vida sin verse obligados a marcharse de su ciudad porque no encuentran una casa que puedan pagar", ha concluido el concejal socialista.