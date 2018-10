PSOE rechaza la comisión sobre arbolado en Sevilla, con la abstención de PP y pese a las críticas de la oposición

Publicado 26/09/2018 15:18:43 CET

Ayuntamiento asegura que se ha eliminado el "riesgo predecible" y que se sumarán 5.000 árboles a los 3.300 ya plantados

SEVILLA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla, convocado en sesión extraordinaria a petición de Cs, Participa Sevilla e IU, ha rechazado la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre las actuaciones derivadas del Plan de Gestión del Arbolado Urbano de Sevilla, desarrollado a partir de octubre de 2015, al contar con el voto contrario del PSOE, que ha defendido su gestión, y la abstención del PP, que considera que "no es el instrumento adecuado" para afrontar la situación.

Frente a ello, Cs, Participa Sevilla e IU han lamentando en el transcurso de este pleno, donde se ha rechazado la intervención de un turno ciudadano, la "falta de autocrítica" del gobierno local y que éste se "parapete" en los funcionarios a la hora de defender sus decisiones.

Al respecto, el alcalde, el socialista Juan Espadas, ha dejado claro que su gobierno seguirá "evaluando y trabajando lo que haga falta y escuchando también a los vecinos preocupados porque un árbol se le caiga". "Eso es lo que ha hecho este gobierno, con informes técnicos y tomando decisiones cuando hay que tomarlas", sentencia, tras lamentar los "cortitos" argumentos expuestos por la oposición para pedir la comisión de investigación.

En su opinión, "no se puede venir a decir que se respeta el criterio de los técnicos y luego discrepar", a la par que pide a la oposición que "diga claro si está a favor de apear un árbol cuando tiene un informe técnico sobre su grave riesgo de caída".

En la misma línea, el concejal delegado de Parques y Jardines, David Guevara (PSOE), destaca las mil hectáreas de zonas verdes y los 200.000 árboles existentes ante los que el gobierno socialista a su llegada marcó nuevas pautas de actuación tras los accidentes en agosto de 2015 con daños a dos personas, con un plan cuyo primer diagnóstico apuntaba a 2.477 ejemplares en nivel cuatro defectos estructurales y morfológicos graves, el 1,4 por ciento del total.

"Se han tomado decisiones de manera inmediata y el riesgo predecible ha sido eliminado, reduciéndose un 50 por ciento en verano los incidentes relacionados con caídas de ramas", añade.

Además, destaca que se han plantado unos 3.300 árboles y destoconado más de 420 en el ultimo mes para la próxima campaña de plantación, con 5.000 árboles nuevos previstos, a la par que se tramita el expediente para elaborar el plan director para una "gestión sostenible y racional". Guevara recuerda que el nuevo contrato de zonas verdes supone nueve millones más y un 50 por ciento más de plantilla, "una apuesta que nunca se había hecho".

CS VE "NEGLIGENCIA" Y PARTICIPA VE "FALTA DE AUTOCRÍTICA"

Por el contrario, el portavoz de Cs, Javier Millán, destaca la "preocupación" existente en la calle en cuanto al arbolado y se pregunta qué sucede en cuanto a las "talas indiscriminadas que se han cargado una generación de aves en la ciudad". "No se puede gestionar el patrimonio desde la ocultación de datos o la negligencia y hay que desterrar el oscurantismo y la prepotencia", recalca, incidiendo en que "los árboles no enferman por casualidad".

Añade que "queda lejos aquel compromiso de que no quedarían alcorques vacíos al final del mandato", advirtiendo de que aún quedan 5.500 árboles faltan por sembrar, por lo que "se va tarde". A ello, suma que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece

230.000 árboles para compensar el nivel de contaminación y, según afirma, existen 115.000, asegurando que desde el mandato de Zoido "se han eliminado 15.000 árboles y sólo se han repuesto 3.000 ejemplares".

Asimismo, la portavoz de Participa, Susana Serrano, quien ha leído un manifiesto de 'Salva tus árboles', afirma que el Ayuntamiento "ha dado la espalda a los vecinos, sin darles explicaciones", y advierte de que se ha perdido una gran cantidad de árboles ante la "desesperación" de los ciudadanos, lamentando la "falta de autocrítica" del gobierno local.

Considera que no se ha cumplido la ordenanza porque "no se ha informado" a los vecinos sobre los apeos y, aunque reconoce que la "mala gestión del arbolado es anterior a la llegada de Espadas", considera que hay ejemplares que no tenían que haberse talado. Pese a todo, ha valorado el incremento de la conciencia medioambiental en la ciudad".

IU: "LOS VECINOS QUIEREN INFORMACIÓN. ESTO NO ES LA INQUISICIÓN"

El portavoz de IU, Daniel González Rojas, tras poner en valor la movilización ciudadana en la materia, ha puesto en cuestión el "rigor y la transparencia" del gobierno local a la hora de dar información sobre el arbolado ante lo que reclama una comisión de investigación o de evaluación y rendición de cuentas, que "no es teatro, ni falta de respeto ni ir contra nadie".

"Los vecinos merecen participación e información", sentencia, pidiendo a Espadas que "abra las ventanas del gobierno". "Esto no es la Inquisición ni se trata de quemar a nadie en la plaza San Francisco, aunque hay leña de sobre con tanto árbol talado, sino que se trata de transparencia, de ver qué ha fallado para mejorar en el futuro", recalca.

PP DEFIENDE SU LABOR EN ZONAS VERDES

El portavoz del PP, Beltrán Pérez, indica que su formación se va a abstener porque considera que "no es el instrumento adecuado" para afrontar la gestión de las zonas verdes y pide la convocatoria de la conocida como Mesa del Árbol. Afirma que estos asuntos son "prioridad" para el PP, quien ya pidió la dimisión del socialista Antonio Muñoz como responsable de la gestión de este área hasta hace pocos meses, y detalla la acción realizada por su formación, destacando su moción aprobada en 2017 "y de la que no se ha hecho nada".

En ella, se pedía inspección "minuciosa" del arbolado, intervenciones urgentes en ejemplares peligrosos, un plan de intervención del arbolado, un inventario actualizable, creación de zonas de sombra, entre otros. También, asegura que su formación ha hecho más de un centenar de acciones institucionales, con 42 peticiones en la Comisión de Ruegos y Preguntas, la solicitud de numerosos expedientes de gestión de zonas verdes y la realización de distintas peticiones al respecto al alcalde.