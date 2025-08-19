El PSOE reclama al Ayuntamiento la apertura "inmediata" del Centro Cívico de Sevilla Este, "finalizado hace dos años"

Archivo - El concejal socialista Juan Tomás de Aragón, en imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado que el Centro Cívico de Sevilla Este, cuya infraestructura "quedó prácticamente finalizada durante el anterior gobierno socialista", "continúa cerrado" tras dos años de mandato del alcalde, José Luis Sanz, quien "no lo ha inaugurado ni puesto en funcionamiento". Los socialistas han exigiod la apertura "inmediata" del centro y "el refuerzo de recursos y personal en el Centro Cívico Blas Infante para que sirva de apoyo y se pueda atender a la demanda cultural y social".

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha criticado en una nota la "falta de impulso político y de gestión" del actual equipo de gobierno, recordando que Sevilla Este "no puede seguir esperando por las excusas de Sanz".

En este contexto, ha subrayado que "en pleno verano de 2025 y por segundo año consecutivo, el centro cívico permanece cerrado". Además, ha señalado que "los colegios del barrio han tenido que trasladar sus actos de final de curso a otros espacios, y las asociaciones vecinales se ven obligadas a realizar sus talleres, actividades y reuniones fuera de Sevilla Este".

El edil socialista ha calificado de "sinsentido" que este equipamiento "construido y finalizado" no esté abierto al uso ciudadano, y ha denunciado que desde el Ayuntamiento "se han ido alegando diferentes pretextos para justificar su demora, cuando lo que falta es voluntad política".

"Para una barriada como esta, con miles de familias que carecen de instalaciones propias, el centro cívico es un espacio imprescindible para hacer comunidad", ha subrayado De Aragón, para concluir que "los vecinos de Sevilla Este merecen ya soluciones, no más excusas".