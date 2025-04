PSOE reclama un plan urgente de desbroce y desinfección en todos los distritos de Sevilla

SEVILLA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado la "absoluta falta de planificación" del alcalde, José Luis Sanz, en materia de limpieza y mantenimiento urbano y ha exigido al PP un plan urgente de desbroce y saneamiento en todos los distritos de la ciudad.

Según una nota de presa, el concejal socialista, Juan Tomás de Aragón ha criticado que "es increíble que a estas alturas de abril, el Ayuntamiento de Sevilla siga sin anunciar ningún plan especial de eliminación de hierbas en la ciudad, donde las aceras están llenas de maleza, los alcorques invadidos y los parques y zonas verdes parecen selvas".

El PSOE ha recordado que el año pasado, "aunque tarde", se presentó en abril un plan de desbroce que incluyó la contratación de 64 refuerzos para Lipasam. "Este año ni eso. Las lluvias y el calor ya han hecho su trabajo, y cualquiera que camine por Sevilla ve el deplorable estado de las calles que, unido a la ausencia de planes de desinfección, está provocando la proliferación de insectos y también de ratas", ha lamentado.

Para el concejal, "no se trata sólo de una cuestión estética". La falta de desbroce es "un problema serio porque aumenta las plagas y los focos de infección, convirtiéndose en un asunto de salud pública, dispara el riesgo de incendios y dificulta el paso en muchas zonas y barrios, como evidencia la multitud de quejas y denuncias de vecinos de todos los distritos".

Mientras tanto, el gobierno municipal "mira para otro lado, no hay planificación, no hay prevención, no hay respuesta. Solo silencio y dejadez, mientras los barrios pagan las consecuencias", ha apuntado el concejal socialista.

Finalmente, ha indicado que Sevilla necesita "planificación, no parches, y una gestión más seria". "No se puede seguir dependiendo de anuncios improvisados cuando ya es demasiado tarde", ha concluido el concejal.