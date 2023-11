El PSOE reclamará vía registro oficial la instrucción de Sanz para "parchear" las obras de Artillería de Sevilla

SEVILLA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista reclamará vía registro oficial y a través de la Comisión de Control y Fiscalización las instrucciones ordenadas por el gerente de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente y, por extensión, del delegado municipal competente, Juan de la Rosa, y el propio alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, para reducir tanto las obras como las calidades de las mismas en el proyecto de rehabilitación de la Real Fábrica de Artillería al objeto de terminar una serie de espacios a los que se habían comprometido para un evento vinculado a la reciente edición de los Grammys.

"Este parcheo, tal y como lo ha definido la prensa, supone una evidente manipulación de un proyecto, la creación del centro de artes creativas Magallanes en la Fábrica de Artillería, que está cofinanciado con fondos europeos, así como aplicar criterios políticos y no técnicos a las obras, dejando además al descubierto una auténtica chapuza de Juan de la Rosa al frente de Urbanismo. Una chapuza, además, que afecta a un proyecto de gran envergadura patrimonial y cultural y que cuenta con 20 millones de euros de inversión, la gran mayoría fondos aportados por la Unión Europea", ha explicado Francisco Javier Páez, concejal socialista y miembro del Consejo de Gobierno de la Gerencia.

En un expediente administrativo que irá la próxima semana a la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, la empresa contratista de las actuales obras de rehabilitación relata cómo el pasado día 5 de octubre se le comunican "instrucciones recibidas de parte de la Dirección de la Gerencia" para ejecutar sólo las obras imprescindibles para que se pudiera celebrar el evento de los Grammys.

Cuatro días después, se le comunica que la Gerencia había decidido "ejecutar menos obras de las actualmente englobadas en el Proyecto Modificado I, y con reducción de calidades, en algún caso, de forma que se pueda entregar los espacios" de cara a los Grammys. "De esta forma, en dicho comunicado se ordenan una serie de modificaciones y actuaciones a realizar (y otras a no realizar por el momento, encaminadas todas ellas a la consecución del objetivo del cumplimiento de los compromisos municipales para la celebración del evento de los Grammys Latinos", agrega textualmente el expediente elevado como toma de conocimiento, y ni siquiera para su debate y en su caso aprobación.

"No nos extraña que Sanz expulsara al Grupo Municipal Socialista de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo en julio pasado. Lo hizo para que no pudiéramos realizar el control y la fiscalización previos de los expedientes de la Ejecutiva y no detectemos anomalías como esta, donde Juan de la Rosa revela, además, su falta de profesionalidad por muchos insultos que lance al Grupo Municipal Socialista tras pronunciarse sobre su parcheo revelado por la prensa en el día de ayer, y que supone manipular el proyecto y una falta de respeto a los técnicos de Urbanismo", dice Páez.

"Estos últimos han trabajado escrupulosamente durante años en el diseño de la rehabilitación de la Fábrica de Artillería para destinarlo al Centro Magallanes y en la captación de los millonarios fondos europeos y han puesto un especial cuidado en la ejecución de las obras, sobre todo a raíz de la aparición de restos arqueológicos", ha agregado.

De hecho, la aparición de esos restos arqueológicos de una villa romana y la decisión del anterior gobierno municipal de integrarlos en el proyecto de rehabilitación para que así pudieran ser contemplados, todo bajo supervisión de reputados arquitectos expertos en patrimonio y de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, ha sido la causa principal de la necesidad de acometer modificados al proyecto original y de ampliar los plazos de ejecución de obras.

El 28 de septiembre pasado, tras la demora del gobierno de Sanz en culminar la tramitación del modificado, se agotó la disponibilidad presupuestaria y la Gerencia ordenó suspender las obras. Días después, los días 5 y 9 de octubre, es cuando ordena que se realicen las que fueran imprescindible y reduciendo las calidades para posibilitar el evento de los Grammys, cuya celebración fue comprometida a sabiendas de la necesidad de acometer los modificados presupuestarios que permitieran concluir las obras.

"Estos son los hechos y sobre los que pediremos las instrucciones y todas las explicaciones que sean necesarias por mucha verborrea que lance Juan de la Rosa contra el PSOE para ocultar sus chapuzas", según ha remarcado Páez.