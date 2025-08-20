El PSOE de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) pide a la alcaldesa que "dé la cara y actúe" ante los cortes de luz

Archivo - Imagen de archivo de torre de energía eléctrica. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 20 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Inmaculada Muñoz, ha exigido a la alcaldesa de la localidad, María Luisa Moya, que "dé la cara y se haga cargo de los permanentes cortes de luz que vienen sufriendo casi 300 familias del municipio desde hace meses".

En este contexto, Muñoz ha informado en una nota de que este miércoles las 22,00 horas, los vecinos del municipio "se echarán de nuevo a las calles, desesperados por los cortes de luz que vienen sufriendo casi 300 familias del barrio de Santa Isabel y otras zonas del municipio".

La secretaria general ha acusado a la alcaldesa y al Partido Popular (PP) de "abandonar" a los vecinos en situación de vulnerabilidad, al tiempo que ha denunciado que se han vivido situaciones "límite" durante los episodios de calor extremo, con temperaturas que alcanzaron los 45 grados.

"¿Dónde estaba la alcaldesa mientras los vecinos sufrían cortes de luz de hasta 26 horas, viéndose obligados muchos de ellos a refugiarse en casas de familiares?", ha cuestionado Muñoz, para añadir que "¿Dónde estaba cuando los comerciantes de la zona perdían dinero por la falta de suministro eléctrico?".

Desde el PSOE de San Juan de Aznalfarache han lamentado que sean los propios vecinos, ante la "incompetencia" y el "abandono" institucional, los que hayan tenido que "organizarse para sobrellevar una situación inhumana".

En este contexto, Muñoz ha pedido a la alcaldesa del municipio "que explique qué gestiones está haciendo con Endesa para resolver la situación y para que, tanto las familias, como los negocios, puedan volver a tener una vida normal".

Asimismo, la secretaria general del PSOE de San Juan de Aznalfarache ha confirmado que participará, como en ocasiones anteriores, en la manifestación ciudadana convocada este miércoles a las 22,00 horas, en la glorieta Angelita Vargas.