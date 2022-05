El PSOE de Sevilla achaca a PP y Cs un "deterioro drástico" de la sanidad pública y avisa de "retroceso social"

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Sevilla y candidato a las Elecciones Andaluzas, Rafael Recio, ha denunciado este jueves el "deterioro drástico" de la sanidad pública por las políticas del Gobierno andaluz de PP y Cs, con el consiguiente "retroceso social" que está derivando en una Andalucía "a dos velocidades". Con responsables municipales socialistas de la Sierra Sur, Rafael Recio y la regidora de Osuna, Rosario Andújar, han criticado las "graves carencias" en atención primaria y en asistencia hospitalaria que soporta esta comarca.

"Los datos sanitarios van a peor. En la Sierra Sur casi 1.800 pacientes están en listas de espera para una operación quirúrgica", ha informado Rafael Recio a las puertas del Hospital de la Merced de Osuna, acompañado por los candidatos Gaspar Llanes y Brígida Pachón.

El candidato a las Elecciones Andaluzas ha recordado el "cierre" del área de salud mental de Osuna y la posterior reapertura "a medio gas", por la falta de personal para cubrir las vacantes, lo que provocó la "indignación de los pacientes y de los psiquiatras que se manifestaban cada semana en contra de los desplazamientos forzosos a Osuna", incentivados y en vías de "solución" según la Administración sanitaria.

La alcaldesa del municipio ha denunciado que las listas de espera "se alargan más de un año para ir al especialista, no tenemos servicio de urología en la zona y se están derivando las pruebas diagnósticas a Lucena (Córdoba)". "La atención primaria en Osuna es absolutamente deficitaria, a pesar de la profesionalidad y el esfuerzo de los sanitarios, a los que debemos reconocer su trabajo", ha enfatizado.

"La Junta no contrata a administrativos, no cubre las bajas, Salud no Responde y las citas con el médico de cabecera se demoran más de una semana", ha lamentado Rosario Andújar. La alcaldesa socialista , señalando "más de 200 plazas de atención primaria sin cubrir en la provincia "por el ataque sistemático del Gobierno andaluz a este servicio".

Rafael Recio ha insistido en que el "modelo" de Moreno Bonilla "busca que la sanidad pública descienda a la segunda división para que la primera división sea únicamente para la privada", ahondando en una "sociedad a dos velocidades cuyos servicios dependan de los recursos económicos de los pacientes".

El candidato a las Elecciones Andaluzas ha garantizado el "firme compromiso del PSOE y del candidato, Juan Espadas, en defensa de una sanidad pública de primera división", remontándose las protestas por la situación de la sanidad también a la era de los gobiernos del PSOE.

"Juan Espadas va a hacer posible que las citas con el médico de cabecera no se demoren más de 48 horas, va a aliviar las listas de espera quirúrgicas, y a reforzar los servicios de salud mental o de la mujer, favoreciendo siempre la cohesión territorial", ha manifestado.

Posteriormente, los candidatos a las Elecciones Andaluzas se han desplazado a El Rubio donde, junto al alcalde, Rafael de la Fe, han denunciado el deterioro de la atención primaria en el municipio y los "graves retrasos" en la dependencia.