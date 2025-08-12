El PSOE Sevilla acusa al alcalde y a la Junta de "pactar un cambio urbanístico" en los suelos del canal de la Expo

Archivo - Vista aérea del Parque Científico y Tecnológico, en la isla de La Cartuja - PCT CARTUJA - Archivo

SEVILLA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista de Sevilla ha criticado "la connivencia entre el alcalde de la ciudad y la Junta de Andalucía" para modificar la calificación urbanística de los suelos del canal de la Expo, sustituyendo el uso actual, destinado a servicios avanzados y empresas tecnológicas, por hoteles, centros comerciales, restaurantes y espacios de ocio.

El concejal socialista Nacho González ha criticado en una nota de prensa, que esta operación urbanística "abandona la estrategia de creación de valor añadido y empleo de calidad para apostar por un modelo económico cortoplacista y especulativo".

González ha señalado que estos suelos "llevan años abandonados por la falta de inversión de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular desde hace casi ocho años". "No los mantiene, no invierte para que puedan ser utilizados y, mientras tanto, sí destina casi 260 millones de euros al estadio de La Rosaleda en Málaga", ha añadido.

El PSOE ha subrayado que esta complicidad política se produce justo cuando el Parque Científico y Tecnológico de la Cartuja "está prácticamente sin suelo disponible, pese a ser uno de los que más factura en España".

"Lo lógico y beneficioso para Sevilla sería invertir en estos terrenos para integrarlos en el Parque y atraer empresas tecnológicas e innovadoras. Sin embargo, el alcalde prefiere alinearse con la estrategia de la Junta, que prioriza Málaga como centro tecnológico, siguiendo las declaraciones del presidente Moreno Bonilla, quien lo ha calificado como el más importante del sur de Europa", ha afirmado.

El alcalde de Sevilla "debería dejar de actuar como subordinado de los intereses del Partido Popular y empezar a defender con firmeza los intereses de los sevillanos". Este pacto "silencioso con la Junta sólo beneficia a otros y condena a la ciudad a perder oportunidades de desarrollo", ha concluido González.