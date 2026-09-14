El PSOE de Sevilla acusa al Ayuntamiento de "vender" la Plaza Nueva al "ceder" tres pérgolas a hoteles y restaurantes

Archivo - Imagen de las obras de la Plaza Nueva de Sevilla. - PSOE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido de un modelo de gestión que "pone en venta" la Plaza Nueva por parte del Gobierno local, al que ha afeado que entregue "espacios en pleno centro de una plaza pública" a hoteles y restaurantes para "su explotación".

En este sentido, ha apuntado a la gestión de tres pérgolas en este emplazamiento y ha incidido en que "una cosa es que hoteles y restaurantes tengan veladores vinculados a sus establecimientos" y otra es "entregarles espacios públicos", tal y como ha relatado en un comunicado el concejal socialista Francisco Páez.

De hecho, ha lamentado que el Ayuntamiento, liderado por el popular José Luis Sanz, haya "desplazado" de Plaza Nueva ferias, encuentros y actividades, entre ellos, la Feria del Libro, las ferias de artesanía o los encuentros de las Casas Regionales.

"Sanz saca de Plaza Nueva los libros, la artesanía, las Casas Regionales y otras actividades ciudadanas, pero ahora quiere hacer sitio en el centro de la plaza para que lo exploten hoteles y restaurantes. Ese contraste explica perfectamente su modelo de ciudad: menos espacio para los sevillanos y más espacio público puesto al servicio del negocio privado", ha afirmado Páez.

A juicio de los socialistas, su crítica "no puede interpretarse como un cuestionamiento de la hostelería, los hoteles o el turismo" dado que "no discuten si debe haber veladores", más bien "quién ocupa y quién gestiona el espacio central de una de las plazas más importantes de Sevilla".

"La Plaza Nueva no es la terraza del Four Seasons, del Hotel Inglaterra ni de ningún restaurante. Es la plaza del Ayuntamiento, la casa de todos. Plaza Nueva es de Sevilla y tiene que seguir siendo de los sevillanos", ha concluido Francisco Páez.

A la crítica se ha sumado Adelante Andalucía, que ha advertido de las "negociaciones" del Gobierno local con restaurantes y hoteles para "explotar estos veladores", misma vez que ha destacado que "la reforma de este espacio público, que debe finalizar en la primavera de 2027, está costando 4 millones de euros a los sevillanos y sevillanas".

La portavoz de Adelante Andalucía Sevilla, Mar Carpio, ha reclamado al Ayuntamiento de Sevilla que preserve el carácter público de Plaza Nueva. Según la portavoz de Adelante, el uso y disfrute de Plaza Nueva "no debería estar vinculado al consumo, especialmente si este es gestionado por grandes cadenas hoteleras".

Adelante ha recordado que la propia regulación municipal de los veladores establece el criterio de minimizar el uso privado frente al uso público del espacio y han precisado que la organización no se encuentra en contra de los restaurantes ni de la hostelería sevillana, sino de transformar espacios públicos en lugares de generación de beneficios para unos pocos.