El PSOE de Sevilla advierte de que los colegios no han sido desratizados por "errores en la tramitación"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido este martes de que el inicio de curso previsto para este miércoles 10 de septiembre va a comenzar sin que los colegios hayan sido desratizados, una situación que, según ha enmarcado el grupo, favorece la presencia de roedores en algunos centros, entre los que ha citado el CEIP Azahares, en Sevilla Este, donde "las familias han denunciado" la presencia de ratas en el patio.

El concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha subrayado en una nota emitida por el partido que el contrato para el servicio de prevención, vigilancia y control de plagas que constituyen un riesgo de salud pública en los centros docentes de competencia municipal de Sevilla "no ha podido ser adjudicado" por, según ha acusado, "errores en su tramitación".

Según el PSOE, la resolución donde se desiste de este procedimiento se dictó la semana pasada, días antes del inicio del curso escolar por lo que, según ha indicado, "aunque se subsane el fallo tendrá que adjudicarse de nuevo, en las puertas de la vuelta al cole".