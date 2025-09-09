PSOE Sevilla advierte de "deficiencias" en colegios en el inicio del curso:"muchos van a abrir en condiciones impropias"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido este martes de la "falta de planificación" del Gobierno municipal ante el inicio del nuevo curso escolar 2025-2026 previsto para este miércoles, 10 de septiembre, en el que, según ha asegurado, los niños "se encontrarán con centros públicos aún en obras, maquinaria en las puertas y deficiencias estructurales sin resolver".

El concejal socialista Pedro Antonio Jaime, ha criticado el plan de recuperación de colegios impulsado por el Consistorio y ha apuntado que, a pesar de su puesta en marcha, "la realidad es que mañana muchos centros abrirán sus puertas en condiciones impropias para acoger al alumnado".

En este contexto, ha señalado ejemplos de estas "deficiencias", como el CEIP Paz y Amistad del Polígono Sur, donde la maquinaria pesada "sigue abriendo zanjas en uno de los patios, vallado y lleno de materiales de obra y maleza", el CEIP Alfares, el José María del Campo o el Rico Cejudo en Triana que "siguen esperando un plan urgente que acabe con las plagas" o el antiguo San Juan de Ribera, en San Pablo Santa Justa, con "graves problemas de accesibilidad", entre otros.

Además, Jaime ha apuntado que hay centros en los que, según ha asegurado, no se han terminado los trabajos de pintura, otros donde no han empezado y muchos más donde se acumulan las promesas en las agendas.

El concejal socialista ha enmarcado que las AMPAs, docentes y sindicatos ya han denunciado reiteradamente el abandono que sufren los centros escolares de Sevilla con, según ha indicado, techos que se caen, humedades, baños clausurados, falta de climatización en las aulas, patios sin sombra ni desbrozar y recortes de personal, entre otros.