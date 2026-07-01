El PSOE de Sevilla advierte de "falta" de efectivos en la Policía Local: "Al llamar al 092 no atiende nadie"

Archivo - El concejal socialista Juan Carlos Cabrera en imagen de archivo. - Francisco J. Olmo - Archivo

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista ha advertido este miércoles del "abandono" de la Policía Local y ha acusado al alcalde, José Luis Sanz, de "no dotar" con suficientes efectivos a la plantilla.

"Sencillamente, cuando un ciudadano llama, no es atendido desde el 092", ha alertado el concejal socialista Juan Carlos Cabrera en un comunicado remitido por el grupo.

En este sentido, ha señalado que este pasado fin de semana solo se pudieron atender un cuatro por ciento de las 949 llamadas recibidas en el 092.

Además, han apuntado a "problemas de pago, calendario y horario" con el grupo GAR de la Policía Local o insuficiencias también en el Grupo Diana.

Por todo ello, han solicitado gestión al Gobierno local respecto a un "servicio básico que toda la ciudadanía necesita".