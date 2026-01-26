El PSOE de Sevilla advierte de la "falta de ejecución" del 74,5% de la ayuda municipal a la modernización de empresas

Archivo - Imágenes de la reapertura al tráfico la calle Juan Sebastián el Cano en Los Remedios tras seis meses de obras, como imagen de recurso. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha criticado la "grave falta de ejecución" de subvenciones municipales destinadas a comercios y pequeñas empresas, "una situación que está desmantelando un sistema de ayudas que funcionaba con eficacia en mandatos anteriores y generando una creciente desconfianza entre el tejido empresarial de la ciudad".

En una nota de prensa, el concejal socialista Nacho González ha señalado como ejemplo "más llamativo" la subvención destinada a la modernización digital y mejora de la competitividad de las micro y pequeñas empresas sevillanas 2025, "que contaba con un presupuesto de 231.950 euros para 2025 y de la que solo se han ejecutado 59.239,92 euros, lo que significa apenas un 25,5% del total", indica la formación en una nota de prensa.

"Estamos hablando de una falta de ejecución del 74,5% de los fondos previstos, un dato demoledor que evidencia la incapacidad del actual Gobierno municipal para gestionar", ha afirmado González. En este sentido, el edil socialista ha recordado que con el anterior gobierno municipal socialista las líneas de subvenciones a empresas y comercios alcanzaban niveles de ejecución cercanos al 90%, lo que permitía que las ayudas llegaran de forma efectiva a quienes las necesitaban.

"Hoy ocurre justo lo contrario: se anuncian ayudas que luego no se conceden, y eso está generando desconfianza y desincentivando a las empresas a solicitarlas", ha añadido. González se ha preguntado al respecto "qué está ocurriendo en el área de Economía y Comercio, dirigida por Álvaro Pimentel, para que se esté destruyendo un sistema de ayudas que funcionaba y que era útil para el tejido productivo sevillano".

En un segundo ejemplo "igualmente preocupante", el Grupo Socialista señala la línea de ayudas para el fomento y apoyo al emprendimiento empresarial, dotada también con 231.950 euros, de los que solo se han ejecutado 150.350,58 euros. Esto supone una la pérdida del 35,2% del presupuesto total, cifras que, según los socialistas, siguen estando "muy lejos de los estándares de gestión de anteriores mandatos".

El Grupo Municipal Socialista denuncia, además, el "fracaso estrepitoso" de las ayudas destinadas a comercios y empresas afectados por grandes obras municipales, donde los niveles de ejecución son, en algunos casos, prácticamente inexistentes. "Los datos son especialmente alarmantes, ya que en conjunto, las ayudas destinadas a comercios y empresas afectadas por grandes obras presentan una media global de ejecución de apenas el 14,3 %, resultado de un presupuesto total de 343.300 euros frente a una ejecución real de 49.141,96 euros, lo que supone una falta de ejecución media del 85,7%".

Son los casos de zonas como Luis de Morales, calles Zaragoza, Madrid o Elcano y por las obras de la línea 3 del Metro, en los que el nivel de ejecución se queda incluso por debajo del 7%. "Estos datos explican por qué muchos comerciantes y autónomos ya ni siquiera solicitan las ayudas municipales: porque saben que no llegan o llegan tarde y mal", ha concluido Nacho González.

El edil ha exigido al Gobierno municipal "rigor, capacidad de gestión y respeto por un tejido empresarial que es clave para el empleo y la economía de la ciudad".