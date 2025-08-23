El PSOE de Sevilla advierte sobre la situación de "riesgo" en el Centro Social de Tres Barrios-Amate y exige su traslado

SEVILLA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha advertido sobre la situación "insostenible y de riesgo" en la que desarrollan su labor los trabajadores del Centro de Servicios Sociales de Tres Barrios-Amate, y ha instado al Gobierno municipal a que "acelere de su traslado a unas nuevas instalaciones seguras".

En un comunicado, el PSOE ha explicado que este verano se produjo un incidente en el que "varios trabajadores fueron intimidados por un individuo armado, tras encontrarse material combustible apilado en la puerta del edificio". Este episodio se suma a una serie de sucesos, como "incendios intencionados, agresiones verbales, amenazas y problemas de salubridad".

Ante esta situación, la concejala socialista Encarnación Aguilar ha exigido una "actuación inmediata" por parte del Gobierno municipal. "No basta con condenar estos hechos: hay que ofrecer soluciones", ha subrayado.

En este contexto, la portavoz socialista ha instado al alcalde, José Luis Sanz, y a su equipo a que "aceleren el traslado del Centro de Servicios Sociales a unas nuevas instalaciones seguras". Además, ha advertido que, "si las obras previstas no van a ejecutarse de forma urgente, es imprescindible buscar de inmediato una ubicación alternativa que garantice condiciones dignas tanto para los trabajadores como para la atención a los vecinos".

El PSOE ha recordado que esta problemática "no es nueva, ya que los profesionales de los servicios sociales municipales vienen alertando desde hace tiempo de las agresiones y el clima de hostilidad que sufren en determinados centros, como ya ocurrió en el Vacie".

"Los trabajadores sociales cumplen una labor esencial en los barrios más vulnerables y merecen todas las herramientas y garantías para poder hacerlo con seguridad", ha manifestado, toda vez que ha incidido en que "no se puede seguir mirando hacia otro lado mientras se exponen a situaciones de riesgo a diario".

El Grupo Municipal Socialista ha retirado así su propuesta de ejecutar con "urgencia" las obras de traslado y, de manera "inmediata", habilitar un emplazamiento provisional que "ponga fin a esta situación de inseguridad y abandono".